匹克球（Pickleball）近年在全球冒起，不少人參與成為新興運動。越南多樂省近日傳出「打匹克球傳染HIV」的謠言，社交平台瘋傳墦當地一名居民參加匹克球活動後，將HIV傳染給多人，消息引發恐慌，衛生部門介入調查後，確認被點名人士並未列入HIV感染者及治療管理名單，當地也未發現感染人數異常增加，初步認為傳聞缺乏事實根據，警方已約談兩名涉嫌散播謠言的人。
報道指，相關傳聞自11月12日至13日開始在多樂省亞寧社一帶流傳，稱當地有人感染HIV後，參加打匹克球活動將病毒傳染給其他多人。帖文迅速引發越南網民討論造成不安，被點名的人也因此承受巨大心理壓力。
當地沒有異常爆發迹象
得樂省疾病管制中心周二(17日)表示，經調查發現被點名的人不在HIV感染者管理系統及治療管理名單，也沒有相關治療管理的紀錄，亞寧社目前HIV/AIDS疫情穩定，監測系統沒有發現新增感染病例異常增加甚至有爆發的迹象。地方政府與警方認定網傳說法缺乏事實根據。
由於傳聞已對當事人造成影響，亞寧社警方展開調查，已知會兩名曾分享或評論相關消息的人士到案說明。當局強調若查出有人蓄意散播不實資訊，損害他人名譽或影響社會秩序，將依相關法律規定處理。