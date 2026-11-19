匹克球（Pickleball）近年在全球冒起，不少人參與成為新興運動。越南多樂省近日傳出「打匹克球傳染HIV」的謠言，社交平台瘋傳墦當地一名居民參加匹克球活動後，將HIV傳染給多人，消息引發恐慌，衛生部門介入調查後，確認被點名人士並未列入HIV感染者及治療管理名單，當地也未發現感染人數異常增加，初步認為傳聞缺乏事實根據，警方已約談兩名涉嫌散播謠言的人。

報道指，相關傳聞自11月12日至13日開始在多樂省亞寧社一帶流傳，稱當地有人感染HIV後，參加打匹克球活動將病毒傳染給其他多人。帖文迅速引發越南網民討論造成不安，被點名的人也因此承受巨大心理壓力。