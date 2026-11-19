30歲的迪米古爾(Jesus de Miguel)在月初的西乙聯賽中，遭奧禾奴(Jesus Owono)膝蓋撞中心口後離世的陰霾仍未消退，詎料類似悲劇在印尼日惹特區U14青少年聯賽再度發生，斯萊曼東足球學院的14歲前鋒在與對手門將衝撞後，痛苦倒地後不幸離世。
綜合報道，事發於10月31日，當日舉行日惹特區U14青少年聯賽，由斯萊曼東對戰Kepek Raya FC。當時斯萊曼東有球員長傳，14歲前鋒Yardan Akhsani與對手門將都衝過來搶球，詎料門將跳起時，膝蓋剛撞正Yardan Akhsani，兩人立即摔倒場上，門將很快起身，Yardan Akhsani則是痛苦翻滾哀號，醫護隨後進場察看他的情況。
足球學院：門將本能反應 非蓄意犯規
Yardan Akhsani被送院治療11天、期間經歷3次手術，最終仍宣告不治，已於11月12日下葬。足球學院表示，當時Yardan Akhsani與對方門將一對一搶球發生碰撞，就足球管理人員的角度來看，門將跳起時將膝蓋抬起撞到Yardan Akhsani上腹部，那實際上是門將的本能反應，非蓄意犯規。門將事後則主動向斯萊曼東道歉，表示這起事故讓他很難過，他與Yardan Akhsani過去還曾經是隊友。
警告：影片或會令人情緒不安
Turut berduka cita untuk Yardan Akhsani Taqwin 🙏🙏 dia terlibat benturan dengan kiper lawan saat berlaga di laga U-14 di Yogyakarta pada 31 Oktober 2026. penyerang Sleman Timur FA itu dilarikan kerumah sakit dan menjalani perawatan selama 11 hari dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 11 November 2026. Kompetisi ini harus segera diselidiki dan kiper yang maju sangat jauh itu juga harus diselidiki lebih lanjut, karena kasusnya mirip sama Jesus de Miguel setelah ditabrak sama kiper Jesus Owono. Turut Berduka Cita Yardan 🙏— celsijulid (@celsijulid) November 13, 2026