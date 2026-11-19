赫格塞斯表示，美國期待重建雙方國防關係，運用美軍專業能力與委內瑞拉軍方合作，共同穩定當地局勢，打擊毒品及恐怖主義。他更形容，委內瑞拉已從美國在區域內最具威脅性的對象，轉變為配合美方的夥伴。

羅德里格斯則表示，這項協議代表兩國技術及軍事合作關係重新展開，有助於強化委內瑞拉武裝部隊的訓練、作戰裝備及技術能力，並共同應對安全威脅。不過，雙方尚未公布協議的具體執行細節。

無事先公布訪行程

此次訪問並未事先對外公布，也是赫格塞斯自美軍今年1月突襲委內瑞拉、逮捕前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以來，首次造訪該國。美國總統特朗普政府隨後持續擴大對委內瑞拉能源及安全政策的影響力。

然而，美國與委內瑞拉關係改善也引發外界質疑，批評者認為，華府正藉由能源及軍事合作擴大對委內瑞拉的控制，卻未充分處理當地人權及民主問題。此外，美軍近年在加勒比海及東太平洋打擊涉嫌運毒船隻的軍事行動，也因造成多人死亡而受到法律專家批評。