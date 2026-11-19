俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，隨行人員攜帶疑似俄羅斯Cheget核武手提箱罕見曝光，引發國際關注。俄羅斯國營電視台昨日（11月18日）播出的影片可見，一名身穿海軍制服的軍官手提黑色公事包，記者上前詢問是否為核武手提箱，軍官當場微笑回答「是」，並再次確認就是那一個。

可傳達核武指令

被稱為Cheget的手提箱是俄羅斯核武指揮與控制系統的重要一環，據報通常由軍方人員攜帶在普京身邊，讓普京能透過安全通訊系統與俄軍高層保持聯繫，並傳達與核武指令。不過，手提箱本身並非核彈發射裝置，而是核武指揮系統的一部分。《半島電視台》報道指，這款手提箱可用於授權核武攻擊，具有高度戰略價值。