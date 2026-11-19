俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，隨行人員攜帶疑似俄羅斯Cheget核武手提箱罕見曝光，引發國際關注。俄羅斯國營電視台昨日（11月18日）播出的影片可見，一名身穿海軍制服的軍官手提黑色公事包，記者上前詢問是否為核武手提箱，軍官當場微笑回答「是」，並再次確認就是那一個。
可傳達核武指令
被稱為Cheget的手提箱是俄羅斯核武指揮與控制系統的重要一環，據報通常由軍方人員攜帶在普京身邊，讓普京能透過安全通訊系統與俄軍高層保持聯繫，並傳達與核武指令。不過，手提箱本身並非核彈發射裝置，而是核武指揮系統的一部分。《半島電視台》報道指，這款手提箱可用於授權核武攻擊，具有高度戰略價值。
3年前訪北京時曾攜同款手提箱
《每日野獸報》則指出，俄羅斯國營電視台刻意拍攝記者詢問軍官的過程，或藉此向外界展示俄羅斯的核武實力。類似畫面並非首次出現，2023年普京訪問北京、與國家主席習近平會面時，俄羅斯軍官也曾被拍到攜帶同款手提箱。
值得注意的是，今次核武手提箱曝光的時機格外敏感，因為特朗普、習近平與普京正值深圳APEC峰會期間安排高層會談，核武管制及裁軍議題也受到關注。美俄之間的核武管制協議已於2026年2月到期後，全球核武管制機制面臨不確定性。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Russian delegation brings the famous nuclear briefcase to China https://t.co/WWIvejulzH— RTRussia (@RT_Russia_) November 18, 2026