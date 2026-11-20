英國演藝圈傳出憾事！曾以《Ground Force》、《Celebrity Fit Club》、《Homes Under the Hammer》等節目走紅的英國建築暨DIY專家Tommy Walsh，因長期受病魔所苦，於11月9日辭世，終年69歲；其經理人證實，他是在家人陪伴下安詳離世，並懇請外界尊重家屬隱私，消息曝光後令不少觀眾不捨。

經理人向媒體證實Tommy Walsh死訊，表示他在長期患病後，於家人陪伴下平靜離世，並表示由於事情才剛發生，希望外界給予家屬私人空間。

Tommy Walsh原本是一名專業建築工人，1997年因參與BBC園藝改造節目《Ground Force》打開知名度，與主持人Alan Titchmarsh、Charlie Dimmock拍檔，透過改造庭院的過程受到觀眾喜愛，節目最受歡迎時更創下高達1,200萬觀眾收看的紀錄。該節目播出至2005年，讓他成為英國家喻戶曉的電視主持。