日本政府因為邀請一位以都市傳說、陰謀論的YouTuber，宣傳政府的網絡安全特輯，事件在日本國會上引起批評。政府官員指，他們事前沒有審查有關YouTuber過去影片，而目標只是想吸引年輕人的關注，但議員指出，有關的YouTuber曾提及「高市早苗可能是天武天皇後裔」以及「2027年與中國開戰」等言論，遭國會的反對派批評。

日本政府邀請在YouTube有253萬追隨者的「Naokiman」，為日本政府拍攝網絡安全特輯。然而Naokiman過去的影片有提及一些缺乏證據的都市傳說和陰謀論，在野的立憲民主黨議員，就質問政府官員有沒有看過Naokiman的影片，防衛大臣小泉進次郎表示未有看過，對於有關計劃的預算及審批過程，內閣府的公關主任表示，項目的預算上限為1.5億日圓，並且組過承包公司從多間競標公司選定，決定有外部專家主行評估，並交由內閣府作決定。