拍賣公司蘇富比公布，一幅梵高（Vincent van Gogh）生前最後階段的畫作，以其作品的拍賣價紀錄，以1.904億美元售出。然而據曾擁有作品的家族指，作品在德國納粹統治前期可能曾被迫出售。

這幅名為《盛開的栗子樹》的作品，是在1890年，梵高生命最後的2個月完成，蘇富比指作品是那個時期最重要、仍由私人收藏的藝術作品之一。有關畫作星期三（18日）於紐約的拍賣中，在最後一刻達成協議。作品在之前的估價1.8億美元，蘇富比在拍賣前的幾個小時表示，已解決有關作品在前德國擁有人「Fischer家族」與拍賣的「Blaquier-Arrieta家族」之間有關作品的爭議。作表Fischer家族的代表曾指，有關的作品可能是在納粹時代被強制出售。