拍賣公司蘇富比公布，一幅梵高（Vincent van Gogh）生前最後階段的畫作，以其作品的拍賣價紀錄，以1.904億美元售出。然而據曾擁有作品的家族指，作品在德國納粹統治前期可能曾被迫出售。
這幅名為《盛開的栗子樹》的作品，是在1890年，梵高生命最後的2個月完成，蘇富比指作品是那個時期最重要、仍由私人收藏的藝術作品之一。有關畫作星期三（18日）於紐約的拍賣中，在最後一刻達成協議。作品在之前的估價1.8億美元，蘇富比在拍賣前的幾個小時表示，已解決有關作品在前德國擁有人「Fischer家族」與拍賣的「Blaquier-Arrieta家族」之間有關作品的爭議。作表Fischer家族的代表曾指，有關的作品可能是在納粹時代被強制出售。
據報道指出，Fischer家族的律師致函蘇富比，指有關作品在二次大戰前在阿姆斯特丹售出，當時是因為Fischer家族的出版公司受到納粹迫害而急需出售籌募資金。蘇富比其後表示：「鑑於這幅作品在納粹時期所經歷的複雜歷史，以及Fischer家族在大屠殺期間所受的苦難，雙方家族已達成彼此滿意的解決方案，這件作品將依據雙方的協議進行拍賣。」根據蘇富比的形容，作品在1909年由Samuel Fischer購入畫作，在他1934年逝世後由家族持有，作品在1932或1933年存放在阿姆斯特丹的Paul Cassirer的地方，在1936年運到巴黎，並由Kapferer夫婦擁有，作品之後經歷過4位擁有人，在1975年落入Blaquie家族，之後收藏逾半世紀。