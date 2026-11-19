英偉達(NVIDIA)因前行政總裁黃仁勳婚外情風波，公司與中國企業往來受到高度關注。其中，美國民主黨議員已展開調查，釐清商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)是否利用職權協助兒子執掌的投資公司規避這次風波帶來的損失。

根據路透社檢視的一封信件，民主黨國會眾議員周二(17日)致函金融服務公司Cantor Fitzgerald的主席、也就是盧特尼克的兒子布蘭登‧盧特尼克(Brandon Lutnick)，要求提供相關資料，以釐清盧特尼克採取的行動是否「受到Cantor Fitzgerald公司持股或商業利益的不當影響」。

3名國會眾議員質疑盧特尼克之前拒絕將與中國企業有關的新加坡公司Megaspeed列入商務部特定技術的貿易黑名單，也拒絕要求向Megaspeed出口先進AI晶片時必須申請許可證，是否顧慮到Cantor Fitzgerald的「財務曝險(financial exposure)、商業關係，或與外國政府簽訂的合約或對外國政府的承諾」。美國通常會將判定對國家安全或外交政策構成風險的企業，列入貿易黑名單。