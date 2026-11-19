英偉達(NVIDIA)因前行政總裁黃仁勳婚外情風波，公司與中國企業往來受到高度關注。其中，美國民主黨議員已展開調查，釐清商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)是否利用職權協助兒子執掌的投資公司規避這次風波帶來的損失。
根據路透社檢視的一封信件，民主黨國會眾議員周二(17日)致函金融服務公司Cantor Fitzgerald的主席、也就是盧特尼克的兒子布蘭登‧盧特尼克(Brandon Lutnick)，要求提供相關資料，以釐清盧特尼克採取的行動是否「受到Cantor Fitzgerald公司持股或商業利益的不當影響」。
3名國會眾議員質疑盧特尼克之前拒絕將與中國企業有關的新加坡公司Megaspeed列入商務部特定技術的貿易黑名單，也拒絕要求向Megaspeed出口先進AI晶片時必須申請許可證，是否顧慮到Cantor Fitzgerald的「財務曝險(financial exposure)、商業關係，或與外國政府簽訂的合約或對外國政府的承諾」。美國通常會將判定對國家安全或外交政策構成風險的企業，列入貿易黑名單。
這3名提出調查的眾議員分別為馬里蘭州的拉斯金(Jamie Raskin)、紐約州的米克斯(Gregory Meeks)和加州的卡姆拉格-德夫(Sydney Kamlager-Dove)。
這封信函由英國《金融時報》率先披露。商務部發言人回應指：「(商務)部長已完全遵守道德協議條款，包括所有資產處分及利益迴避規定，並將持續遵守。他已處分在Cantor Fitzgerald公司、Newmark和BGC集團BGC的所有財務利益。」
美媒日前報道，英偉達前行政總裁黃仁勳曾與Megaspeed前高層黃樂有染，由於美國當局懷疑黃樂是中國間諜，也令Megaspeed成為外界焦點。
Cantor Fitzgerald公司否認眾議員的指控，並透過電郵發表聲明指出，公司並未持有英偉達的重大自營部位，持有的英偉達部位主要來自替客戶執行的股權交換交易，同時強調未參與美國出口管制或黑名單的相關決策。
美國財長貝森特早前表示，有4個政府部門贊成將Megaspeed列入名為「實體清單」(Entity List)的貿易黑名單，但主責的商務部沒有這麼做。
民主黨國會參議員肯特威爾(Maria Cantwell)周三(18日)質疑：「如果現在是由貝森特部長撰寫出口管制規定，並由司法部長布蘭奇(Todd Blanche)調查違規者，那為甚麼盧特尼克部長一直沒有執行出口管制？究竟是誰負責將Megaspeed列入實體清單？」