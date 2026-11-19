周一（16日）在日本東京街頭發生的女僕咖啡店職員遇襲案件，日本媒體揭露兇手的清武一則本身喜歡流連女子酒吧及女僕咖啡店，但因為不懂看周圍環境，被多間店舖列入黑名單拒絕進入。在其社交媒體上有不少向女死者青木七海示愛的留言，甚至在之前指會將自己消費的金額9成都用在女死者身上。
星期一晚7時半左右，日本東京中野區的路上，24歲的青木七海被39歲的清武一則尾隨後，用刀刺傷頸部死亡。清武其後被警察截獲拘捕。日本網絡媒體的「集英社Online」報道，青木工作的咖啡店是女僕咖啡店，清武是其客人。據報道稱，清武在4年前於青木工作的女僕咖啡店認識，之後是咖啡店常客，在2年前開始私下約青木食飯，並供稱在青木身上花了大約800萬日圓。據在中野附近的消遣場所工作的人透露，清武經常流連當地的女子酒吧或女僕咖啡店，並喜歡女孩稱呼他「Niki」。「Niki」是來自網絡俗語，是日語「哥哥」的簡稱。
店舖指兇手不懂得看氣氛
有認識清武的男性朋友表示，因為清武經常會將酒吧或咖啡店女性員工的相片或內容在網上公開，已被當地多家酒吧及咖啡店列入黑名單，在清武的社交平台也有他被拒絕進入的紀錄。而據報道指，即使一般餐廳都有將他列入黑名單，一位普通餐廳職員透露：「我們店裡沒有女員工，但我們禁止『Niki』入內，因為他完全不尊重他人。不是說他滿口髒話，而是他總是喋喋不休。比如，就算周圍有其他顧客，他也會大聲嚷他點的飲料『難喝死了』。他完全不懂得看氣氛。」
在清武的社交平台帳號有不少關於女死者的帖文，並稱對方是自己的「神推」，因此願意已自己的酒水消費都用在女死者身上。而報道指出，清武相信出身於北海道，雖然向他人自稱「投資家」，但實際上以玩彈珠機、老虎機等謀生。據報之前曾返回北海道展開事業，但自稱被騙財後，返回東京的中野。另外有日本網民指出，認為女死者可能涉及「色戀營業」，以感情引誘客人持續光顧，同時有人發現，女死者與2023年的一宗演唱會門票騙案的被捕人同名，而且年齡相符。