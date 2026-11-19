周一（16日）在日本東京街頭發生的女僕咖啡店職員遇襲案件，日本媒體揭露兇手的清武一則本身喜歡流連女子酒吧及女僕咖啡店，但因為不懂看周圍環境，被多間店舖列入黑名單拒絕進入。在其社交媒體上有不少向女死者青木七海示愛的留言，甚至在之前指會將自己消費的金額9成都用在女死者身上。

星期一晚7時半左右，日本東京中野區的路上，24歲的青木七海被39歲的清武一則尾隨後，用刀刺傷頸部死亡。清武其後被警察截獲拘捕。日本網絡媒體的「集英社Online」報道，青木工作的咖啡店是女僕咖啡店，清武是其客人。據報道稱，清武在4年前於青木工作的女僕咖啡店認識，之後是咖啡店常客，在2年前開始私下約青木食飯，並供稱在青木身上花了大約800萬日圓。據在中野附近的消遣場所工作的人透露，清武經常流連當地的女子酒吧或女僕咖啡店，並喜歡女孩稱呼他「Niki」。「Niki」是來自網絡俗語，是日語「哥哥」的簡稱。