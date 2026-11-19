日本近日發生遊客不文明行為事件。於東知著名景點淺草寺「雷門」，網民上載一名外國女遊客於入口寫有雷門字眼大燈籠下打卡，卻將燈籠當作單槓般吊掛拍照。片段可見，她將雙手攀著燈籠底部邊緣，以燈籠作支撐單腳站立拍照，她放手後明顯見到燈籠晃動。片段在網上傳開後，日本網民紛紛怒轟。

「那不是遊樂場設施」

雷門大燈籠並非一般吊飾，而是傳統工藝結晶，高約3.9米、寬約3.3米、重700公斤。這座大門和大燈籠於1865年起火燒毀，消失了近100年，直到松下電器創辦人松下幸之助向淺草寺祈求膝關節痛痊癒並應驗後，他1960年還願而捐款重建。據悉，雷門大燈籠每隔10年左右換一次，而這類傳統工藝品結構脆弱，一旦遭到外力強行拉扯或攀掛，極易造成表面破損甚至結構受損。日本網民對上述女遊客的舉止十分憤怒，紛紛留言稱「我不希望那些玩弄日本人珍視之物的外國人來日本旅遊」、「不了解日本文化的外國人，請勿入內！」、「外國人啊？社會公害……他們為甚麼要吊在上面……那不是遊樂場設施？蠢到我都無言了」、「滾出日本，笨蛋！ 」。