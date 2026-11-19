日本熊出沒個案今年仍繼續發生，在群馬縣的前橋市今日（19日）有一名高中生報警，表示被一隻熊追趕，及後成功逃走無受傷。警察相信，出現的熊有可能是在兩日前同市捕獲一頭幼熊的母親。
警察表示，今日上午8時左右接到舉報，表示一個高中生騎單車上學途中，在前橋市的天川大島町住宅區疫一隻熊追趕。警察到場證實高中生未有受傷，但在現場附近的河中發現有熊的腳印。警察一度在河邊部署及搜索。根據目擊者指，出現的熊體長約130厘米，警察2日前在附近捕獵一隻幼熊，因此相信出沒的可能是幼熊的母親。
根據之前幼熊在網上的影片，熊隻曾一度攻擊路經的車輛爬上車頭攻擊。在有關汽車遇上熊後的2小時，就有1名50多歲男子被熊襲擊受傷。其後有舉報指當地有2頭熊，分別一大一小出沒，警察在周二在前橋市就捕獲該頭幼熊。當地約70間中小學在周四一度要停課。
朝一の熊 車内にいても恐怖を感じるので皆さんお気を付けて #前橋 #熊 https://t.co/mFRaZjSbzK— わい (@wa_wa_0) November 17, 2026
17日、前橋市の住宅街で、親子とみられるクマ2頭が相次いで目撃され、近くに住む男性1人が襲われて頭などにけがをしました。 映像は午後1時半ごろに撮影した現場の様子です。 https://t.co/eOZdmc6bAz https://t.co/qHObLLn9du— NHK前橋 (@nhk_maebashi) November 17, 2026