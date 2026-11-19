日本熊出沒個案今年仍繼續發生，在群馬縣的前橋市今日（19日）有一名高中生報警，表示被一隻熊追趕，及後成功逃走無受傷。警察相信，出現的熊有可能是在兩日前同市捕獲一頭幼熊的母親。

警察表示，今日上午8時左右接到舉報，表示一個高中生騎單車上學途中，在前橋市的天川大島町住宅區疫一隻熊追趕。警察到場證實高中生未有受傷，但在現場附近的河中發現有熊的腳印。警察一度在河邊部署及搜索。根據目擊者指，出現的熊體長約130厘米，警察2日前在附近捕獵一隻幼熊，因此相信出沒的可能是幼熊的母親。