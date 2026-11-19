英偉達(NVIDIA)自前行政總裁黃仁勳出軌事件後股價下跌，黃仁勳離任導致公司前景不明，員工士氣受挫，要求他「回朝」的聲浪連連。這家美國AI晶片巨擘周三(18日)舉行黃仁勳辭職後的首場全體員工大會，美媒引述出席者等報道，代理行政總裁克雷斯(Colette Kress)一開場便對員工說：「讓我們向前邁進。」為了留住人才，她隨即預告員工將提前於12月加薪以及獲得更多股權獎勵，公司高層也揭示擴大「AI工廠」業務的發展藍圖，給員工未來願景冀穩定軍心。媒體形容，這場大會是為了提振士氣及告別過去，意味著英偉達的「後黃仁勳時代」來臨。

美國財經媒體CNBC指，英偉達內部支持黃仁勳復職的聲浪持續擴大，一名任職逾15年的前員工稱，特別是工程部門極度崇拜黃仁勳，「幾乎把他當成半個神」。然而，據CNBC、《紐約郵報》、科技新聞網「Wired」、《商業內幕》等引述出席者報道，新任董事會主席瓊斯(Harvey Jones)在大會上重申黃仁勳不會回歸。他說，董事會因黃仁勳個人行為及「缺乏坦誠」而接受他請辭，不會改變這決定；又表示儘管英偉達找不到「黃仁勳的翻版」，外面仍有「充滿活力的領導人才，展現才智、高科技工程經驗、策略思維、與公司文化的契合度以及成功的實績」。會議前一天，瓊斯也告訴投資者，公司「無意恢復黃仁勳的行政總裁職務」。報道指，英偉達已委託獵頭公司Heidrick & Struggles物色新領導，並已接觸晶片大廠安謀控股(ARM Holdings)行政總裁哈斯(Rene Haas)。

此外，據稱克雷斯在開場時呼籲員工「向前邁進」後，隨即將話題轉向加薪，告訴員工將於12月加薪並獲得更多股權獎勵，比原定時間提前數個月。她說，「我們最希望做的就是照顧好在座每一位員工，確保大家對這家公司感到安心，不必擔心薪酬待遇」。 《商業內幕》取得會議錄音，指出多名英偉達核心人物出席會議，並強調即使少了黃仁勳，公司也有能力持續推動營運，維繫客戶關係。其中，全球業務營運執行副總裁帕克(Nick Parker)表示，黃仁勳離開後，客戶及合作夥伴紛紛傳來訊息表達支持，表示只要有能幫上忙的地方，都願提供協助；但他也坦言，英偉達應讓更多高層主管參與客戶往來。黃仁勳被指過去在公司「獨攬大權」。

除了激勵士氣、告別過去，這場會議亦具體揭示英偉達未來發展計劃，持續從晶片製造商轉型，將加倍投入「AI工廠」的業務。其中，硬體工程副總經理貝爾(Andrew Bell)指出，英偉達過去1年致力打造機櫃，明年計劃打造貨櫃式「運算模組」，一次可交付8台機櫃。最終客戶將能直接訂購整座數據中心，也就是英偉達近來積極推廣、提供端到端完整解決方案的「AI工廠」。 一名出席者告訴CNBC，會場普遍情緒是希望黃仁勳回歸。但另一人持不同看法，認為員工樂見高層的談話，讓員工更清楚了解公司領導層的安排。