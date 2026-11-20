美國總統特朗普在深圳出席完歷史性中美俄元首峰會後，結束亞洲之行返國，他形容此行意義重大及影響深遠，比1945年二戰後的「雅爾達會議」意義更大，如果10分滿分，他會給12分。
特朗普周四(19日)晚離開深圳返回華盛頓。他在社交網站發文稱，這次亞洲行程意義重大及影響深遠。並計劃於美東時間周五(20日)中午在白宮召開記者會。白宮公布，特朗普今次出訪亞洲，為美國企業帶來逾170億美元經貿協議，包括菲律賓航空向波音公司訂購最多20架787客機，總額達120億美元。美菲亦會推動一項逾20億美元的融資，用於菲律賓國防採購。另外，華府會提供4億美元支援菲方在南海的軍事行動。泰國將採構1.23億美元採購的美國海馬斯多管火箭系統；馬來西亞國家電力公司旗下公司，亦與美國簽署為期3年、總額1億美元的煤炭採購協議。美國又與馬來西亞及汶萊，達成有關人工智能發展的協議，美國財團將協助馬來西亞建設主權AI雲端系統，華府會提供5，000萬美元資助。
特朗普為稱普京為「朋友」辯護
特朗普接受傳訪訪問時指，美中俄峰會進行得非常好，如果10分滿分，他會給12分，並指與習近平及普京建立了非常良好的關係，形容今次峰會比1945年二戰後的「雅爾達會議」意義更大。特朗普與普京見面時，稱呼對方為「朋友」，引起歐洲盟友疑慮，他回應指，能把一個擁有4,000枚核武的人當成朋友而非敵人，是好事。他又讚揚國家主席習近平是出色的領袖，但承認要達成削減核武的協議非常困難。
根據《維基百科》，「雅爾達會議」是第二次世界大戰結束時的一次會議，由時任美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾和蘇聯人民委員會史達林商討戰後的世界新秩序和列強利益分配方針，影響深遠，在許多東歐國家眼中被視為背叛。