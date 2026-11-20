美國總統特朗普在深圳出席完歷史性中美俄元首峰會後，結束亞洲之行返國，他形容此行意義重大及影響深遠，比1945年二戰後的「雅爾達會議」意義更大，如果10分滿分，他會給12分。

特朗普周四(19日)晚離開深圳返回華盛頓。他在社交網站發文稱，這次亞洲行程意義重大及影響深遠。並計劃於美東時間周五(20日)中午在白宮召開記者會。白宮公布，特朗普今次出訪亞洲，為美國企業帶來逾170億美元經貿協議，包括菲律賓航空向波音公司訂購最多20架787客機，總額達120億美元。美菲亦會推動一項逾20億美元的融資，用於菲律賓國防採購。另外，華府會提供4億美元支援菲方在南海的軍事行動。泰國將採構1.23億美元採購的美國海馬斯多管火箭系統；馬來西亞國家電力公司旗下公司，亦與美國簽署為期3年、總額1億美元的煤炭採購協議。美國又與馬來西亞及汶萊，達成有關人工智能發展的協議，美國財團將協助馬來西亞建設主權AI雲端系統，華府會提供5，000萬美元資助。