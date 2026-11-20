曾執導The Killers、MGMT及Arcade Fire等知名樂隊MV的導演Ray Tintori於11月10日在紐約住所被發現身亡，終年43歲，詳細死因仍待進一步檢驗釐清。

死因未明 去年公開戀情

根據外媒報道，《週六夜現場》（Saturday Night Live）前班底女演員Heidi Gardner 因遲遲無法聯繫男朋友Ray Tintori，請造型師友人Britt Theodora報警。警方前往住所初步調查未發現犯罪跡象，現場也沒有發現違禁藥品或可疑器具。目前未清楚遺體是由友人或救護人員最先發現。Ray Tintori與Heidi Gardner年7月底才於Instagram公開戀情，公開認愛一年多傳出Ray Tintori驟逝消息，令Heidi Gardner悲慟不已。