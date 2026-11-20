曾執導The Killers、MGMT及Arcade Fire等知名樂隊MV的導演Ray Tintori於11月10日在紐約住所被發現身亡，終年43歲，詳細死因仍待進一步檢驗釐清。
死因未明 去年公開戀情
根據外媒報道，《週六夜現場》（Saturday Night Live）前班底女演員Heidi Gardner 因遲遲無法聯繫男朋友Ray Tintori，請造型師友人Britt Theodora報警。警方前往住所初步調查未發現犯罪跡象，現場也沒有發現違禁藥品或可疑器具。目前未清楚遺體是由友人或救護人員最先發現。Ray Tintori與Heidi Gardner年7月底才於Instagram公開戀情，公開認愛一年多傳出Ray Tintori驟逝消息，令Heidi Gardner悲慟不已。
Ray Tintori的母親Mary Cybulski同是影視工作者，曾擔任場記及劇照師，在去年11月因腦癌辭世。如今母子相隔約一年先後離世，消息傳出令親友及影視同業相當不捨。
拍攝MV風格鮮明 近年參與電影拍攝
Ray Tintori自2000年代末期開始活躍於短片及MV拍攝，憑藉鮮明的視覺風格受到業界關注。他的作品涵蓋多支知名樂隊，包括The Killers、MGMT及Arcade Fire等，展現出獨特的藝術風格。除了MV領域外，他也曾參與《南荒的童話》影視團隊「Court 13」的創作，並參與電影《Marty Supreme：癲造之才》拍攝。
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