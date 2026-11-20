英偉達（NVIDIA）前行政總裁黃仁勳涉及婚外情及間諜風波，持續引發美國政壇與科技業關注。美國副總統萬斯（JD Vance）日前在《The Ingraham Angle》坦言，即使已經審閱相關機密情報，他與美國總統特朗普（Donald Trump）至今仍無法確定，與黃仁勳傳出婚外情的女商人黃樂（Alice Huang）是否涉及間諜活動。

萬斯在節目《The Ingraham Angle》中直言，手上的情報根本不足以下定論。他表示自己與特朗普都無法確定這名女子究竟是不是間諜，仍有許多尚待釐清的問題。

與特朗普意見一致︰情報不足以下定論