英偉達（NVIDIA）前行政總裁黃仁勳涉及婚外情及間諜風波，持續引發美國政壇與科技業關注。美國副總統萬斯（JD Vance）日前在《The Ingraham Angle》坦言，即使已經審閱相關機密情報，他與美國總統特朗普（Donald Trump）至今仍無法確定，與黃仁勳傳出婚外情的女商人黃樂（Alice Huang）是否涉及間諜活動。
萬斯在節目《The Ingraham Angle》中直言，手上的情報根本不足以下定論。他表示自己與特朗普都無法確定這名女子究竟是不是間諜，仍有許多尚待釐清的問題。
與特朗普意見一致︰情報不足以下定論
萬斯透露，他曾親自閱讀相關情報資料，原以為能掌握事件全貌，卻發現不同情報的內容並不一致，甚至出現互相矛盾。他引用美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）的話自嘲，指出即使取得大量機密資訊，也未必能得到單一及明確的答案，「情報本身總是互相矛盾，指向不同方向」。
爭議源於黃仁勳與黃樂的私人關係受到美國情報單位關注。《紐約時報》先前報道，美方官員懷疑黃樂可能與中國情報機構有聯繫，並透過接近黃仁勳的方式，取得進入英偉達高層社交圈的機會。報道指出，黃樂曾多次陪同黃仁勳參與企業活動及晚宴，美方因此關注相關往來是否可能涉及先進人工智能晶片及敏感技術資訊。由於英偉達在全球人工智能晶片市場佔有重要地位，引發美國國安部門對技術保護及晶片出口管制的疑慮。
稱重點為強化美國工業基礎
不過，萬斯認為，外界不應只將焦點放在黃樂究竟是否為間諜，他指出，強化美國本土工業基礎，以及保護關鍵科技，才是最優先的事項，他說：「這實際上並不是核心問題。真正重要的是，我們必須讓美國重新工業化，並保護我們的關鍵科技與重要基礎設施。要做到這一點，唯一的方法就是在美國境內生產更多相關產品，並防止這些技術落入不該取得它們的人手中。」
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