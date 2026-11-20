儘管南韓政府當局在昨日舉行高考前，發出嚴厲警告，將嚴格檢查考生衣著物品，並明言首次向全國發送警報，以找出未繳交手機的考生，結果仍有98人被揭作弊，當中5人涉及使用智能裝置，當中49名考生因當局發出警報而揭發未繳交手機。
南韓育部副部長崔銀玉昨日(19日)晚上7時公布，截至當日共4節的考試後、下午4點37分，查明共98名考生作弊。當日共3次發出警報，合共49人被揭發無交出手機。第一次警報於上午8:30發出，查出31人；第二次警報於下午2:21發出，查出11人；第三次警報於下午2:57發出，查出7人。其中在首爾瑞草區一個考場，一名監考員在警報發出期間，聽到有手機聲響從一名考生附近發出，為免影響其他考生，監考員在第2節考試結束後用金屬探測器搜查這名考生，發現其鞋墊下藏有一部智能手機。當局相信，該考生在入考場前交出自己的備用手機，將另一部已關機手機帶入考場，待休息或上廁所期間重開手機。
處分方法將由作弊審查委員會於下月公布
此外，有44名考生被發現攜帶電子設備，其中兩人是透過Wi-Fi訊號檢測發現。5宗涉及使用智慧型裝置，包括智能眼鏡、微型攝影機和無線耳機、手機拍攝試卷以及在洗手間使用手機作弊。教育部已將全部98名被抓獲的作弊者認定為作弊者，具體的處罰力度將由作弊審查委員會決定。相關的申訴程序將於12月11日成績公布日前完成。雖然有報道指，有巿民反映警報令所有開著的手機以最大音量響足10.5秒令人受驚或緊張。崔銀玉則認為，當局對使用智慧型裝置作弊者追究更嚴格的責任。教育部計劃再次審查查明情況，並於20日公佈最終統計數據。