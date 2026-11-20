儘管南韓政府當局在昨日舉行高考前，發出嚴厲警告，將嚴格檢查考生衣著物品，並明言首次向全國發送警報，以找出未繳交手機的考生，結果仍有98人被揭作弊，當中5人涉及使用智能裝置，當中49名考生因當局發出警報而揭發未繳交手機。

南韓育部副部長崔銀玉昨日(19日)晚上7時公布，截至當日共4節的考試後、下午4點37分，查明共98名考生作弊。當日共3次發出警報，合共49人被揭發無交出手機。第一次警報於上午8:30發出，查出31人；第二次警報於下午2:21發出，查出11人；第三次警報於下午2:57發出，查出7人。其中在首爾瑞草區一個考場，一名監考員在警報發出期間，聽到有手機聲響從一名考生附近發出，為免影響其他考生，監考員在第2節考試結束後用金屬探測器搜查這名考生，發現其鞋墊下藏有一部智能手機。當局相信，該考生在入考場前交出自己的備用手機，將另一部已關機手機帶入考場，待休息或上廁所期間重開手機。