國際法院周四（19日）裁定緬甸對境內羅興亞少數族群犯下種族滅絕罪行，是聯合國最高司法機構首次認定一個主權國家犯下種族滅絕罪行。國際法院的裁決屬最終裁決，不得上訴，具有法律約束力，但法院沒有方法強制有關締約國執行。

國際法院15名大法官組成的合議庭以9比6的票數通過裁決，確認緬甸政府2017年針對當地若開邦發動的軍事行動，殺害數以千計羅興亞平民，包括襲擊逃離戰火的難民。緬軍亦犯下大量性罪行以及對孩童施暴等，違反聯合國《防止與懲治滅絕種族罪公約》，要求緬甸政府調查並追究參與種族滅絕行為的人士，及向羅興亞人賠償。

國際法院院長岩澤雄司宣讀裁決時，詳述有證據支持緬軍對羅興亞少數族群犯下的暴行，包括安全部隊殺害以千計平民，對婦女實施廣泛性暴力，並對兒童施加極端暴力。暴行規模與本質「遠遠超出了懲罰該群體所需的限度」，其摧毀羅興亞人村莊並隨後由非羅興亞族群人口取代等行為，唯一的合理推論就是「意圖消滅相當部分的羅興亞族群」。緬甸當局聲稱行動是「合法反恐清剿行動」，遭法院駁回