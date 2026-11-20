土耳其近日發生一宗驚險事件，北部宗古爾達克省一 8歲女童與3名街坊兒童，在戶外停車場玩耍盲雞期間，用帽子蒙住頭部，追逐朋友期間，意外翻越欄杆從高約8米的擋土牆墜下，幸最終奇跡生還。

綜合報道，事發於當地周四(16日)在阿拉普勒的一處住宅區，網上影片顯示，當時8歲女童用連帽外套的帽子蒙住自己的頭部，使追逐散開的3名小朋友，詎料女童不知不覺衝向分隔道路與懸崖的金屬欄杆，她似乎被石頭或路壆卡到，隨即向前仆，衝力讓她翻過欄杆以頭下腳上的姿勢墮下。目睹意外的好友當場嚇倒，其中兩人沿附近樓梯跑下去，另一人則慌忙離開現場。