《CNN》報道，隨着共和黨金主、國會議員及政治操盤人士開始盤算後特朗普時代政治布局，愈來愈多人認為，美國國務卿魯比奧，有機會成為帶領共和黨重新擴大支持版圖的人物，甚至可能取代副總統萬斯，成為新接班熱門。
最常被提及的人選
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，共和黨重量級人物金里奇（Newt Gingrich）直言，魯比奧（Marco Rubio）已成為黨內最常被提及的人選：「（魯比奧）是我從每個人那裏聽到最多次的名字。」他也說，令他印象深刻的是：「甚至在選舉之前，就有很多人表示他們真的希望魯比奧參選。」
報道指出，魯比奧支持聲浪升高，正好碰上萬斯（JD Vance）因為中期選舉後試圖與伊朗戰爭保持距離，引發特朗普（Donald Trump）陣營部分人士不滿，讓原本看好的接班布局出現變數。
特朗普態度成關鍵
報道表示，值得注意的是，魯比奧對2028年總統大選的態度似乎正在出現變化。熟悉魯比奧的人士透露，這名55歲的國務卿過去曾向盟友強調，自己沒有參選總統的打算，卸任後反而希望投入私人企業，尋求更有利可圖的工作，但最近似乎態度鬆動。
報道分析指，然而魯比奧能否真正投入選戰，特朗普的態度將是關鍵。許多魯比奧盟友認為，除非特朗普公開背書、替他清除黨內競爭者，否則不太可能貿然參選。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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