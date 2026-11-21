《CNN》報道，隨着共和黨金主、國會議員及政治操盤人士開始盤算後特朗普時代政治布局，愈來愈多人認為，美國國務卿魯比奧，有機會成為帶領共和黨重新擴大支持版圖的人物，甚至可能取代副總統萬斯，成為新接班熱門。

最常被提及的人選

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，共和黨重量級人物金里奇（Newt Gingrich）直言，魯比奧（Marco Rubio）已成為黨內最常被提及的人選：「（魯比奧）是我從每個人那裏聽到最多次的名字。」他也說，令他印象深刻的是：「甚至在選舉之前，就有很多人表示他們真的希望魯比奧參選。」