美國辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）明星河馬菲奧娜（Fiona）因誤吞一頂意外飛入欄舍的針織帽引發併發症，經連日搶救後仍未能排出異物，最終在周四（19日）不幸離世，終年9歲，消息令全球粉絲心碎。菲奧娜是早產出生的河馬，原定明年1月慶祝10歲生日。

事發於11月8日，一名遊客將一頂針織毛帽拋向空中，不料天花板吊扇勾住帽子並將其甩飛，穿過觀景窗上方的一道小縫隙掉入欄舍，菲奧娜隨即吞下肚，園方認定事件一場意外。菲奧娜吞下帽子後最初沒有明顯症狀，數天後食慾逐漸下降，獸醫不斷嘗試藥物、補充水分及其他治療，也請教獸醫與醫療專家尋求協助，但成年河馬無法透過手術取出異物，只能盡力讓帽子自然排出。園方甚至借來震動板協助促進腸胃蠕動。周二（17日）超音波顯示腸道出現糾結堆積，團隊動用長達2.74公米的內視鏡檢查也未發現異物。專家先前分析，河馬的多室胃與皺褶極易將毛帽藏起，且河馬極難麻醉、皮厚逾5厘米，術後又須離水數日才能癒合，開腹手術風險極高。

到周四，園方公布菲奧娜的死訊。遊客在動物園入口外的河馬雕像旁擺放鮮花和卡片。菲奧娜的Facebook粉絲專頁上亦湧現了大量留言哀悼。

早產6周出生僅29磅 強韌生命力成明星

菲奧娜2017年1月出生時早產6周，出生時體重僅29磅，比河馬史上最低出生體重紀錄還輕了25磅，連站都站不穩，亦沒辦法從媽媽身上吸奶，工作人員悉心照顧下，牠卻奇蹟似地健康長大展現出的強韌生命力，成為全球家喻戶曉的明星動物。動物園透過社群媒體分享其成長過程，從第一次站起來、學習游泳，到逐漸長成體型壯碩的河馬，每一次進步都吸引大批網友關注，不僅成為辛辛那提動物園最具代表性的明星動物之一，也吸引來自世界各地的遊客，專程前來探望。