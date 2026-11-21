報道指出，盧因甚至曾提出，委內瑞拉可能取得埃塞奎波（Essequibo）地區部分控制權。該地區位於圭亞那西部，約佔全國領土三分之二，蘊藏豐富黃金、鑽石及鋁土礦，長期是兩國領土爭端的核心。

《路透社》引述3名知情人士報道，美國國務院政策規劃主管盧因（Jeremy Lewin）今年9月在華府，會見圭亞那外交部長佩爾紹（Robert Persaud）時，曾表示可以協助安排圭亞那與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）進行領土談判。

外媒踢爆，特朗普政府官員曾向南美洲產油國圭亞那提出敏感構想，甚至暗示可考慮將部分領土「交由委內瑞拉控制」，震驚圭亞那官員。

沒有談判空間

消息人士透露，盧因的談話讓圭亞那官員相當震驚，因為圭亞那政府始終強調，埃塞奎波的領土歸屬沒有談判空間。官員隨即向美國國務院其他人士尋求確認，並獲得美方保證，美國對兩國邊界的立場並未改變。

報道引述盧因證實，他曾與圭亞那及委內瑞拉官員進行「初步」會談，目的是了解兩國領土爭端。他表示，這些接觸是委內瑞拉代理總統羅德里格斯先向美國總統特朗普（Donald Trump）提出請求後展開。

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