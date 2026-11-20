南韓一名網民，聲稱夢見自己中了二等獎後，於開獎當日購買了一張樂透彩票，竟然意外贏得31億韓圜(約為1,823萬港元)的頭獎，他還公開自己存放獎金的賬戶，引發當地網民議論。
綜合報道，一名女網民周四(15日)在網上討論區分享一則題為「樂透一等獎！！！」的帖文。樓主公開自己就是第1250期樂透開獎的一等獎得主，並分享買彩票的原因。樓主說：「我星期五(13日)晚上做了一個夢，夢到自己中了二等獎，但那種感覺太強烈了，我無法就此作罷，所以第二天我就買了價值5000韓圜(約為30港元)的彩票，選擇電腦隨機選號，結果中了頭獎。」樓主回憶中獎的一剎：「我刻意等到我可以尖叫，白天才核對號碼，即是昨天(14日)天光可以尖叫時」。她激動地續說：「『中了頭獎？』感覺太不真實了，我反復核對了幾十遍號碼。現在我的心還在怦怦在跳。」
扣除稅金後實際到手為21億韓圜
樓主補充道：「我激動得睡不著覺，想向正在經歷困境的人們表達祝賀，也想把這份正能量傳遞給他們，所以就發了這帖文。」她聲稱第1250期樂透彩票中獎號碼為「1」、「5」、「18」、「23」、「27」、「28」，特別號碼為「8」，獎金約31億韓圜，扣除稅金後實際到手金額約21億韓元。她還附上存放著獎金的樂透賬戶內容，可見第D的6個號碼中了頭獎，以及顯示戶口金額約為21億韓圜(約為1,240萬港元)。相關帖文引起大批網民關法和熱議，除了恭喜和祝福樓主、表達羨慕樓主之後，亦有人質疑是詐騙內容。但傳媒無法證實該帖文內容的真實性。