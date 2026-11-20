南韓一名網民，聲稱夢見自己中了二等獎後，於開獎當日購買了一張樂透彩票，竟然意外贏得31億韓圜(約為1,823萬港元)的頭獎，他還公開自己存放獎金的賬戶，引發當地網民議論。

綜合報道，一名女網民周四(15日)在網上討論區分享一則題為「樂透一等獎！！！」的帖文。樓主公開自己就是第1250期樂透開獎的一等獎得主，並分享買彩票的原因。樓主說：「我星期五(13日)晚上做了一個夢，夢到自己中了二等獎，但那種感覺太強烈了，我無法就此作罷，所以第二天我就買了價值5000韓圜(約為30港元)的彩票，選擇電腦隨機選號，結果中了頭獎。」樓主回憶中獎的一剎：「我刻意等到我可以尖叫，白天才核對號碼，即是昨天(14日)天光可以尖叫時」。她激動地續說：「『中了頭獎？』感覺太不真實了，我反復核對了幾十遍號碼。現在我的心還在怦怦在跳。」