獵人會將鹿視作獵物，但有些人喜歡牠們的溫順，更視為家人或朋友般關愛。隨著美國部分州份開始狩獵季節，一名女子擔心附近一隻鹿朋友會成為獵人的目標，最終被獵殺後成為掛在牆上的戰利品，因此特製了一件搶眼及印有清晰勸阻獵人不要獵殺牠的請求。
綜合報道，未有透露住在美國哪一個州份的女網民、TikTok帳號「@soaring.eagle1973」，在本月2日發帖及分享相片，她指照片中的鹿名叫「Daisy」，她為狩獵季做的準備，給Daisy穿上了一件寫著「請勿獵殺，謝謝」的背心，背心顏色為螢光黃，再加上螢光橙色頸帶，非常搶眼。「@soaring.eagle1973」說，自己想不到太多，先採最行動，免得自己後悔莫及，並寄語叮囑Daisy：「要平安喔，寶貝女孩。我愛你」。「@soaring.eagle1973」之前也發布過一些影片，Daisy隨了在她家附近游走之外，還可以進入她的家四處走動，Daisy正是「@soaring.eagle1973」為牠改的名字，可見她和這隻動物的友誼。
網民：我討厭人們為了取樂而去打獵
相片曝光後，吸引大批網民關注，原帖瀏覽量已突破 250 萬次，不少網民留言討論：「我討厭人們為了取樂而去打獵」、「正常人都不會把狩獵當作運動。這太變態」、「說實話，背心可能會讓這些怪物更想殺牠……請保護好牠」更多觀眾紛紛發表意見，例如將提醒將請求語印在側面等，希望能幫助Daisy能活下來，亦有野生動物專家提醒，替野生鹿穿戴背心或頸圈存在風險，因為在森林中奔跑時容易被樹枝勾住。「@soaring.eagle1973」在8 日及9日均有在TikTok替Daisy發布新影片報平安「牠還活著且一切安好」，並表示會持續向關心Daisy的網民更新動態。