獵人會將鹿視作獵物，但有些人喜歡牠們的溫順，更視為家人或朋友般關愛。隨著美國部分州份開始狩獵季節，一名女子擔心附近一隻鹿朋友會成為獵人的目標，最終被獵殺後成為掛在牆上的戰利品，因此特製了一件搶眼及印有清晰勸阻獵人不要獵殺牠的請求。

綜合報道，未有透露住在美國哪一個州份的女網民、TikTok帳號「@soaring.eagle1973」，在本月2日發帖及分享相片，她指照片中的鹿名叫「Daisy」，她為狩獵季做的準備，給Daisy穿上了一件寫著「請勿獵殺，謝謝」的背心，背心顏色為螢光黃，再加上螢光橙色頸帶，非常搶眼。「@soaring.eagle1973」說，自己想不到太多，先採最行動，免得自己後悔莫及，並寄語叮囑Daisy：「要平安喔，寶貝女孩。我愛你」。「@soaring.eagle1973」之前也發布過一些影片，Daisy隨了在她家附近游走之外，還可以進入她的家四處走動，Daisy正是「@soaring.eagle1973」為牠改的名字，可見她和這隻動物的友誼。