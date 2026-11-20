開庭前，金建希的律師向法官表示，前一天判決後，金建希身體狀況不佳，可能全程拒絕回答問題。金建希也表示，自己長期健康狀況不理想，難以回答多項提問，希望以概括性陳述代替完整的被告訊問。

《韓聯社》報道，金建希今在首爾中央地方法院出席違反《政黨法》案件庭審，接受審訊。控方指控她在2023年3月國民力量黨黨代表選舉前，與統一教方面共謀，大量安排教徒加入政黨，藉此支持特定人選。

南韓前總統尹錫悅的夫人金建希涉嫌操縱股價、收受賄賂等案，昨日（11月19日）駁回上訴，維持二審有期徒刑4年判決，她今日（11月20日）出庭時情緒激動，當庭高呼「我到死都無法理解」。

辯稱不知甚麼是比例代表制

金建希否認介入政黨選舉，稱自己只是應「乾津法師」全成培（音譯）的請託，與前統一教世界本部長尹永浩通過一、兩次電話，原本只是禮貌性聯繫，沒想到後來卻被解讀為涉及統一教請託、斡旋受賄及違反《政黨法》。她表示，根本不清楚黨代表的權限與地位，甚至連「甚麼是比例代表制」都不懂。

金建希隨即話鋒一轉，怒轟昨日最高法院判決，「我到死都無法理解，為甚麼德意志汽車股價操縱案會被判有罪」，「你們究竟還要看政治臉色辦案到甚麼時候？」金建希被指控涉嫌操縱股價，今年1月一審判處有期徒刑1年8個月，二審改判處有期徒刑4年。