南韓前總統尹錫悅的夫人金建希涉嫌操縱股價、收受賄賂等案，昨日（11月19日）駁回上訴，維持二審有期徒刑4年判決，她今日（11月20日）出庭時情緒激動，當庭高呼「我到死都無法理解」。
《韓聯社》報道，金建希今在首爾中央地方法院出席違反《政黨法》案件庭審，接受審訊。控方指控她在2023年3月國民力量黨黨代表選舉前，與統一教方面共謀，大量安排教徒加入政黨，藉此支持特定人選。
開庭前，金建希的律師向法官表示，前一天判決後，金建希身體狀況不佳，可能全程拒絕回答問題。金建希也表示，自己長期健康狀況不理想，難以回答多項提問，希望以概括性陳述代替完整的被告訊問。
辯稱不知甚麼是比例代表制
金建希否認介入政黨選舉，稱自己只是應「乾津法師」全成培（音譯）的請託，與前統一教世界本部長尹永浩通過一、兩次電話，原本只是禮貌性聯繫，沒想到後來卻被解讀為涉及統一教請託、斡旋受賄及違反《政黨法》。她表示，根本不清楚黨代表的權限與地位，甚至連「甚麼是比例代表制」都不懂。
金建希隨即話鋒一轉，怒轟昨日最高法院判決，「我到死都無法理解，為甚麼德意志汽車股價操縱案會被判有罪」，「你們究竟還要看政治臉色辦案到甚麼時候？」金建希被指控涉嫌操縱股價，今年1月一審判處有期徒刑1年8個月，二審改判處有期徒刑4年。
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韓国の最高裁判所が19日に尹錫悦前大統領の金建希夫人に懲役4年を言い渡した。金被告は大統領経験者の配偶者として初めて実刑が確定した。金被告は統一教会の幹部から知人を通して高級ブランドのバッグやネックレスを受け取った。統一教会と関わりのあった日本の政治家はなんで逮捕されないの？？ https://t.co/5a4WSTJv2C— 山田 太郎 (@yamadatarouqqq) November 20, 2026