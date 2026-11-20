被視為美國總統特朗普（Donald Trump）政治盟友的億萬科技富豪馬斯克（Elon Musk），日前在訪問中透露「我不是MAGA」，引發關注。他坦言豪擲近5億美元予共和黨，但在美國中期選舉卻敗予美國民主黨，鬆口表示，「如果能讓時光倒流，我可能會少花一點錢。」
馬斯克日前在《紐約時報》DealBook高峰會透過視像電話接受訪問，向主持人Andrew Ross Sorkin表示，「我不是MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大，特朗普政治口號）。我不太肯定MAGA究竟代表甚麼，但如果它指的是盲目遵循共和黨一套政策，那我當然不是。」
推翻自己2024年金句
馬斯克還自稱「意識形態上相當溫和」，強調自己沒有極端政治立場。不過，這番說法與他2024年在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）造勢場合的發言大相逕庭。當時他曾對支持者高喊，「我不只是MAGA，我還是黑暗MAGA。」
至於馬斯克日前豪擲近5億美元資助共和黨，卻在美國中期選舉慘敗，他坦言，「我花了這麼多錢，卻沒看到甚麼成果，覺得自己相當愚蠢」，「如果能讓時光倒流，我可能會少花一點錢。」
特朗普仍視馬斯克為朋友
對於馬斯克說法，美國總統特朗普昨日（11月19日）出席深圳APEC返回華府途中表示，「對我來說，MAGA有非常明確的意義，當人們偏離它時，通常不會有好結果。」不過，他也表示，外界對MAGA有不同定義，並稱馬斯克是「我的朋友」。
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Elon Musk says he regrets spending hundreds of millions of dollars in the 2026 midterms: “I think… I feel- I feel pretty foolish about having spent so much money and, and not seeing much for it.” https://t.co/lkZ5IAf2K9— Headquarters (@HQNewsNow) November 18, 2026
Elon Musk: I'm not MAGA. Well, at least I'm not sure what MAGA means, but if that means blind adherence to a set of policies by the Republican Party, then I certainly don't have that. I think there are positives and negatives in both parties. https://t.co/JFhXeYqnTY— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026