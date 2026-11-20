被視為美國總統特朗普（Donald Trump）政治盟友的億萬科技富豪馬斯克（Elon Musk），日前在訪問中透露「我不是MAGA」，引發關注。他坦言豪擲近5億美元予共和黨，但在美國中期選舉卻敗予美國民主黨，鬆口表示，「如果能讓時光倒流，我可能會少花一點錢。」

馬斯克日前在《紐約時報》DealBook高峰會透過視像電話接受訪問，向主持人Andrew Ross Sorkin表示，「我不是MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大，特朗普政治口號）。我不太肯定MAGA究竟代表甚麼，但如果它指的是盲目遵循共和黨一套政策，那我當然不是。」