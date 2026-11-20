南韓一名曾考取法學院入學考試（LEET）滿分的網紅이진우（譯名李真祐或李振宇），近日捲入AI作弊疑雲，這名32歲男子昨日（11月19日）被發現陳屍首爾一處旅館，他現場留下紙條提及身心疲憊，但並未提到AI作弊爭議或相關調查。
《韓聯社》報道，이진우昨日下午1時12分左右，在首爾一處旅館被發現，當時心臟停止狀態，被確認死亡。由於他是近期備受關注的爭議人物，為確認死因並排除他殺可能，國立科學搜查研究院今日（11月20日）進行解剖。警方透露，目前並無發現他殺跡象，至於確切死因仍有待鑑定結果釐清。
13年前成績平平 去年突飛猛進
이진우生前因涉嫌利用AI考試作弊引發爭議，警方目前仍在調查他潛在作弊方法，以及是否有其他人合謀。報道指出，이진우2013年參加學測時，各科成績僅6至8級分，去年卻一舉拿下所有科目最高的1級分，並因此進入首爾大學牙醫學系。更早之前，他也曾憑2023年11月的學測成績，錄取高麗大學政治外交學系。
原定昨日直播澄清清白
不僅如此，이진우曾以滿分考生之姿出書，強調透過減少加工食品與糖分攝取、短時間高強度運動等調整提升專注力，書籍曾登上南韓網路書店自我成長類暢銷榜，成為網紅。而他原定昨日直播解題、自證實力，豈料卻傳出憾事。
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This is reportedly the last CCTV footage of Lee Jin-woo before his death. He was expected to publicly address the allegations surrounding his perfect LEET score, but instead, news of his death emerged. #이진우 https://t.co/3LtfSRv8DJ— Favored🌷 (@Your_favored) November 19, 2026