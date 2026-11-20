南韓一名曾考取法學院入學考試（LEET）滿分的網紅이진우（譯名李真祐或李振宇），近日捲入AI作弊疑雲，這名32歲男子昨日（11月19日）被發現陳屍首爾一處旅館，他現場留下紙條提及身心疲憊，但並未提到AI作弊爭議或相關調查。

《韓聯社》報道，이진우昨日下午1時12分左右，在首爾一處旅館被發現，當時心臟停止狀態，被確認死亡。由於他是近期備受關注的爭議人物，為確認死因並排除他殺可能，國立科學搜查研究院今日（11月20日）進行解剖。警方透露，目前並無發現他殺跡象，至於確切死因仍有待鑑定結果釐清。