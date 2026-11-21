霍利接受美國《NBC新聞》（NBC News）訪問時強調，自己目前還沒有確定參選計劃，也不希望外界誤以為他已經下定決心。他表示，自己還有4年參議員任期，現階段正思考如何幫助美國走向下一步，以及未來應該為共和黨做些甚麼。不過，談到是否參選，他也開玩笑透露：「我太太正試圖勸阻我。」

「太太正試圖勸阻我」

他在另一場接受《美聯社》訪問時，也被問及2028年是否參選：「我還有很多事情需要好好思考。」霍利並直言，共和黨未來面臨路線抉擇：「共和黨要嘛成為藍領階級的政黨，要嘛就會變成一個永久的少數黨。」這顯示他認為共和黨必須重新思考如何爭取勞工階層支持。

霍利自2019年起擔任密蘇里州聯邦參議員，並曾任密蘇里州檢察長，2024年成功連任第二個6年任期。目前外界普遍將副總統萬斯（JD Vance）視為可能參選人之一，國務卿魯比奧（Marco Rubio）的支持度近期也受到關注。根據愛默生學院（Emerson College）14日至16日民調，魯比奧獲44%支持，萬斯為24%，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）則為9%。