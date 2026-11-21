美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在深圳亞太經濟合作會議（APEC）會面，稱對方為「朋友」，不過這句話聽在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）耳裏顯得不是滋味，他在接受訪問時抨擊普京是「殺人兇手」。
特朗普和普京日前進行會面，這是兩人自2025年8月以來首度會面，特朗普也當面稱讚對方為「朋友」，而普京則回：「很高興認識你。」而在回到白宮後，特朗普也進一步談到自己和普京的關係：「我和普京的關係非常好，這是一件非常好的事。我和習主席的關係也非常好，這同樣是件好事，而我們的國家也因此得以確保安全。」
大幅削減軍事援助
不過對於烏克蘭總統澤連斯基來說，特朗普的「朋友說」聽起來有些刺耳，他今天在接受訪問時直言：「對我們而言，他（普京）是敵人，當然，對我們來說，他也是一名殺人兇手。我認為，對世界上大多數人而言，他也是一名殺人兇手。」
值得一提的是，美國在拜登執政期間，華府一直是基輔最主要的支持者，不過自從特朗普去年初重返白宮後，已大幅削減對烏克蘭的軍事援助。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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