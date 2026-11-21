根據《Investor's Business Daily》報道，這項構想來自華爾街投資圈人士的討論。一名投資組合經理認為，黃仁勳若離開英偉達，可能成為英特爾延攬的對象，協助公司強化AI晶片布局及技術研發。市場也擔憂，黃仁勳若加入其他科技企業，可能帶走部分英偉達核心人才，進一步衝擊公司的競爭力。

英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳離職後，未來動向持續引發科技業關注。美國外媒近日報道，華爾街分析師及投資圈人士開始討論，黃仁勳是否可能轉投競爭對手英特爾（Intel），協助重整AI晶片策略，甚至傳出英特爾現任行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）可能退居幕後，讓黃仁勳出任領導角色。不過，目前相關說法仍屬市場推測，並無證據顯示雙方已展開正式洽談。

另一篇由ROIC News於20日刊出的分析則指出，瑞穗證券（Mizuho）分析師提及市場對黃仁勳轉投英特爾的猜測，認為他可能負責英特爾的AI晶片策略。甚至有市場人士推測，英特爾行政總裁陳立武可能讓出領導位置，為黃仁勳加入創造空間。不過，相關傳聞尚未獲得獨立證實，也沒有證據顯示雙方已進行人事洽談。

英特爾面臨多重挑戰

另一方面，黃仁勳離開英偉達後，英偉達董事會已展開新任行政總裁遴選程序，並由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代行政總裁。董事長瓊斯（Harvey Jones）也已表明，董事會目前沒有讓黃仁勳復職的打算。黃仁勳先前則曾表示，若董事會認為合適，他很樂意重返英偉達。

分析認為，若黃仁勳真的加入英特爾，憑藉其在AI晶片產業的影響力及技術布局經驗，確實可能為英特爾帶來新的發展機會。不過，英特爾目前仍面臨晶圓代工業務、先進製程及市場競爭等挑戰，單靠延攬知名高階主管，未必能立即扭轉營運局勢。現階段黃仁勳轉投英特爾仍停留在市場猜測，後續是否出現具體進展，仍有待觀察。