美國總統特朗普20日公開力挺商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），強調對他的信心沒有動搖，並稱讚他是優秀的商人。另一方面，特朗普也再度談及英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳，呼籲黃仁勳應公開道歉並重返公司，讓近期延燒的英偉達人事與中國晶片出口爭議再度受到關注。
根據路透社報道，特朗普20日在結束亞洲行程後舉行記者會，針對盧特尼克因英偉達晶片疑似遭走私至中國而受到質疑一事表示，自己並未失去對他的信心，認為盧特尼克具有商業頭腦，目前工作表現相當出色。
被指助兒子避免損失
然而，盧特尼克近期面臨國會兩黨議員質疑。共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）指控，盧特尼克早在英偉達晶片走私疑雲曝光前，就多次忽視相關警告。此外，民主黨議員也正在調查，盧特尼克是否利用職權，協助由其兒子掌控的金融公司Cantor Fitzgerald，避免因英偉達與中國企業的關係受到損失。
英偉達前行政總裁黃仁勳先前因涉及公司內部不倫關係，以及與疑似中國間諜的華裔女子關係受到關注，最終辭去英偉達行政總裁職務。相關事件已引發美國聯邦調查局（FBI）及監管機關調查，國會也準備進一步釐清晶片是否透過不法管道流入中國。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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