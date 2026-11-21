美國總統特朗普20日公開力挺商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），強調對他的信心沒有動搖，並稱讚他是優秀的商人。另一方面，特朗普也再度談及英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳，呼籲黃仁勳應公開道歉並重返公司，讓近期延燒的英偉達人事與中國晶片出口爭議再度受到關注。

根據路透社報道，特朗普20日在結束亞洲行程後舉行記者會，針對盧特尼克因英偉達晶片疑似遭走私至中國而受到質疑一事表示，自己並未失去對他的信心，認為盧特尼克具有商業頭腦，目前工作表現相當出色。