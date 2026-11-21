知情人士透露美財長貝森特在川普授意下與大陸接觸，希望以陸方對伊朗的影響力讓伊朗戰爭早日結束。（圖／路透）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日表示，特朗普政府目前對英偉達（Nvidia）晶片出口中國的管制措施已經足夠，沒有必要再對較舊款晶片祭出額外限制。他指出，美方已經限制中國企業透過遠端連線取得最新半導體技術，相關管制已發揮作用。

遠低於兩家公司原先申請

根據美聯社報道，貝森特接受CNBC訪問時表示，目前適當的晶片出口限制已經到位，遠端存取管道也已受到限制。此番談話正值美國眾議院外交事務委員會公布商務部晶片出口許可資料之際。