美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日表示，特朗普政府目前對英偉達（Nvidia）晶片出口中國的管制措施已經足夠，沒有必要再對較舊款晶片祭出額外限制。他指出，美方已經限制中國企業透過遠端連線取得最新半導體技術，相關管制已發揮作用。
遠低於兩家公司原先申請
根據美聯社報道，貝森特接受CNBC訪問時表示，目前適當的晶片出口限制已經到位，遠端存取管道也已受到限制。此番談話正值美國眾議院外交事務委員會公布商務部晶片出口許可資料之際。
報告指出，截至2026年5月11日，美國商務部已透過21項許可申請，批准向具有中國背景的企業出口、轉售或轉讓共879,868顆英偉達H200及超微（AMD）同級AI晶片，遠低於兩家公司原先申請的340萬顆以上。其中，阿里巴巴獲准取得75,000顆、騰訊及其子公司15萬顆、百度43,000顆，以及比亞迪4,000顆。這些企業均被美國國防部認定與中國軍方有關聯。
Megaspeed或助中企避管制
不過，相關出口許可不代表晶片已經實際完成交貨。英偉達表示，旗下H200晶片先前獲准的有限出貨均符合法規，但目前已停止對中國出貨；超微則強調，公司遵守美國出口管制規定。
另一方面，英偉達前行政總裁黃仁勳與新加坡科技公司Megaspeed高層的關係風波，也讓美國晶片出口政策受到更多關注。美方懷疑Megaspeed可能透過第三地及遠端運算方式，協助中國企業取得受限制的英偉達AI晶片。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。