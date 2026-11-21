美國德州近日執行一宗死刑案件，卻因過程出現異常，引發外界對美國死刑注射制度的強烈質疑。一名70歲死囚在接受致命藥物注射後，持續發出痛苦呻吟、大聲喊叫，甚至不斷向上帝祈求停止痛苦，整個過程長達1個多小時。目擊者形容，死囚當時明顯承受極大痛苦，質疑這是一場「失敗的死刑執行」，但德州監獄當局堅稱程序符合規定。 根據路透社（Reuters）、美聯社（AP）及法新社（AFP）報道，這名死囚為丹尼斯（Reinaldo Dennes），19日晚間在德州亨茨維爾（Huntsville）監獄接受注射死刑，罪名是1996年搶劫案中殺害鑽石商人蘇奇（Janos Szucs）。當年案件涉及超過360萬美元的搶劫財物。

「不要讓我這樣受苦」 根據德州刑事司法部說法，執行人員最初多次嘗試在丹尼斯手臂及手部尋找適合注射的血管，但始終未能成功，最後改在他的左側頸部及左腳建立靜脈注射管線。從死囚被固定在行刑床，到完成注射，整個過程約63分鐘。 然而，致命藥物於晚間6時52分開始注入後，丹尼斯立即大喊「好痛！快點！快點！」，接着不斷要求上帝帶走他的痛苦，還大聲表示右腿痛得受不了，形容彷彿正在抽筋。他甚至反覆喊着：「我不認為這是正常的，不要讓我這樣受苦。」

當局否認執行失敗 美聯社資深記者格拉奇克（Michael Graczyk）親眼目睹整個過程。他表示，自己自1983年開始採訪德州死刑案件，至今已經見證近500次注射死刑，但丹尼斯的反應與過去經歷截然不同。他形容，丹尼斯持續呻吟、喘息，甚至發出痛苦的聲音，情況相當不尋常。 丹尼斯的精神顧問、牧師胡德（Jeff Hood）也在行刑室陪伴他。他表示，丹尼斯在藥物注射後仍能持續說出完整句子，並多次表示注射過程不對勁，甚至喊着「這不是應該發生的事」。胡德形容丹尼斯當時承受極大痛苦，直言整個過程根本就是酷刑，質疑這場死刑執行已經失敗。