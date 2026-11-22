法國新聞廣播電台（Franceinfo）近日一檔時事節目上，兩名來賓討論英偉達前行政總裁黃仁勳與黃樂婚外情事件時，將在法國的華人、華僑群體與「中國間諜」畫上等號，引發強烈反彈，中國駐法國大使館也出面抗議。對此，電視台昨日公開道歉。 每個中國人都要向中國報告 據《澎湃新聞》報道，事件發生在Franceinfo晚間節目《知情者》（Les Informés），當時節目討論到中國間諜議題。有來賓被問到「法國有多少中國間諜」時，法國國際關係與戰略研究所研究主任納韋斯（Marie-Cécile Naves）竟回：「整個華僑華人群體，都有可能。」

另一位嘉賓、自稱曾是法國對外安全總局（DGSE）特工的電視評論員克魯澤（Vincent Crouzet）則進一步聲稱：每一名中國公民，或者每一名原籍中國的人，都仍與中國保持聯繫，並稱對方需要定期向中國方面報告。相關說法被批評將華人身份與間諜活動直接連結，引發種族歧視及仇外爭議。

帶有意識形態偏見 事件延燒後，中國駐法國大使館隨即在20日發表聲明，批評所謂「中國間諜」論調「毫無根據」，是污衊抹黑及惡意詆毀，並認為相關言論帶有冷戰思維及意識形態偏見，嚴重傷害在法華僑華人的感情。使館要求法國媒體及相關人士尊重華僑華人的尊嚴與名譽，停止炒作所謂「中國間諜」議題。 Franceinfo20日在向《南華早報》提供的聲明中表示：「在上周五播出的《Les Informés》節目中，出現了一些涉及華僑華人的言論，這些言論引起人們的震驚是完全可以理解的」。該台並強調：「我們對當時未能及時察覺這些言論並在直播中提出質疑表示歉意。」