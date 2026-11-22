報道指出，這套走私網絡涉及中國遊戲企業世紀華通、海外資料中心業者Megaspeed，以及多家離岸空殼公司。相關業者先透過海外公司取得英偉達晶片，再利用東南亞作為中轉站，最後將硬件運入中國。知情人士透露，胡小偉與中國遊戲業界，透過網絡遊戲生意建立關係，進而牽起這條地下供應鏈。

英國《金融時報》披露，與英偉達前行政總裁黃仁勳傳出緋聞的中國女子黃樂，與太子集團存在複雜商業關係，報道指出，遭美方指控為太子集團二號人物的胡小偉，傳涉嫌協助將英偉達AI晶片走私進中國。

報道指出，胡小偉則透過網絡遊戲生意，與世紀華通建立關係。世紀華通董事長兼最大個人股東王佶，曾持有一家寧夏公司的多數股權，而胡小偉曾擔任該公司董事。這家公司的另一名董事，則與遭美國制裁的方智振存在間接企業關係。美方指控方智振涉嫌替太子集團洗錢。

報道表示，Megaspeed旗下馬來西亞子公司Speedmatrix，在2024年12月至2025年12月間，進口約46億美元（約347.5億港元）晶片，部分最終流入中國市場，再透過上海世紀利通（Shanghai Century Litong）等業界人士分銷。上海世紀利通為世紀華通旗下子公司。

涉家族投資網絡

至於黃樂與世紀華通的關係，則可從家族投資追溯。黃樂的丈夫康偉是世紀華通早期投資人，旗下和熙投資（Hexi Investment）也曾參與世紀華通的數據中心專案。黃樂本人則曾投資遊戲公司第七大道（7Road），並於2023年收購其新加坡子公司，將其更名為Megaspeed。

報道引述多名知情人士透露，英偉達晶片經過東南亞多國轉運，歷時數周進入中國，在黑市以原價數倍出售。今年初，印尼警方突襲Megaspeed當地子公司時，發現伺服器機架內沒有任何GPU。

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