報道引述知情人士指出，萬斯（JD Vance）在共和黨中期選舉失利後，4日在社交平台發文檢討敗選原因，直言：「我們輸掉選舉的真正原因，幾乎所有人都很清楚。」他將矛頭指向伊朗戰爭、生活成本，以及美國與以色列的關係。他當時更直接寫道：「我們輸掉選舉是因為戰爭。」

《紐約時報》披露，美國副總統萬斯將共和黨中期選舉敗選，歸咎於伊朗戰爭，讓美國總統特朗普私下愈來愈不滿，與此同時，特朗普近期私下大力稱讚國務卿魯比奧，讓2028年共和黨總統接班布局增添變數。

最初似乎並未反對

報道表示，特朗普（Donald Trump）最初似乎並未反對萬斯的說法，但隨着時間過去，特朗普卻愈來愈不滿，私下向幕僚及盟友抱怨，認為萬斯應該「再多說一句話」：「如果讓你重新做一次，你還會這麼做嗎？答案是肯定的。」顯示他希望共和黨即使承認戰爭拖累選情，也不能因此否定出兵伊朗的正當性。

另一方面，魯比奧（Marco Rubio）對伊朗戰爭的態度，顯然更符合特朗普期待。魯比奧多次替軍事行動辯護，強調特朗普「認定了一個非常真實的威脅」，認為美國必須面對伊朗帶來的國安風險。報道指出，這讓魯比奧在特朗普眼中的政治分量「逐漸升高」。