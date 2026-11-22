英偉達創辦人黃仁勳因婚外情醜聞黯然下台，但董事局罷免他的真正原因並非外界關注的國安疑雲，而是他長達一年的「欺騙行為」與「缺乏坦誠」。據兩名熟悉董事局內部討論的知情人士透露，黃仁勳對於與黃樂及新加坡數據中心公司Megaspeed的業務往來持續說謊，最終觸犯了公司對誠信與信任的底線。 根據美國科技媒體《WIRED》報道，黃仁勳於11月8日坦承婚外情，董事局隨即於同日啟動獨立調查，以釐清行政總裁是否成為外國情報滲透的目標。然而，在隨後數天內，隨着更多婚外情爆料浮出水面，董事局逐漸拼湊出真相。一名未獲授權公開發言的匿名董事局消息人士指出：「唯一能確定的是黃仁勳一直在說謊，且這場騙局從2025年10月一直延續至今，長達整整一年」。事實上，《紐約時報》曾於2025年10月率先披露，英偉達與總部位於新加坡的數據中心公司Megaspeed有着異常密切的業務往來，而黃樂正是該公司的前高管。董事局當時便曾針對此事詢問黃仁勳，但他矢口否認與黃樂有任何不當關係。

董事局對此感到極度憤怒。熟悉董事局想法的消息人士強調，儘管國安議題對董事局而言同樣「重要」且「仍在持續調查中」，但罷免黃仁勳的首要驅動力無疑是「說謊」。該人士直言：「這攸關誠信與信任的底線」。 面臨多宗股東集體訴訟 根據《WIRED》取得的11月18日英偉達員工大會發言紀錄，董事長瓊斯（Harvey C. Jones）在會中坦言，接受黃仁勳的辭呈「並非易事」，但「考量到其個人行為的揭露，以及缺乏坦誠的態度已與公司的行為準則、標準和價值觀背道而馳，這是個不得不做的決定」。近日，包括瓊斯在內的多位董事試圖平息外界要求黃仁勳重返英偉達的聲浪，並反覆強調其行為已嚴重違反公司政策與公司治理準則。

對英偉達董事局而言，若黃樂確實替中國政府效力，醜聞將不僅是高層的私德瑕疵，更會演變成一場嚴重的國安與公司治理危機。美國多個政府機構與辦公室已呼籲展開調查，釐清黃仁勳對於英偉達晶片流入中國一事究竟知情多少。英偉達法務長也已遭傳喚至華府作證，以配合政府調查該公司是否涉及規避出口管制。與此同時，英偉達與黃仁勳正面臨多宗股東集體訴訟，指控其針對與黃樂及Megaspeed的業務往來發表誤導性陳述。多位矽谷投資人亦公開質疑，英偉達董事局在公司治理與高層監督上顯然失職。

儘管董事局態度強硬，黃仁勳在業界與內部的聲望依然不容小覷。包括數千名英偉達員工以及特斯拉行政總裁馬斯克在內的支持者，持續呼籲讓他重掌兵符；黃仁勳本人也表態，若能重返行政總裁崗位將「倍感榮幸」。美國總統特朗普更於周五再度公開聲援：「黃仁勳確實做了一些錯誤的決定，但他是一個極具天賦的人⋯⋯我希望再給他一次機會。」

「董事局根本是逼他辭職」 新聞網站《Semafor》亦披露，英偉達董事局內部其實有少數派系正積極推動黃仁勳回鍋，但瓊斯並未回應外界關於董事局內部分裂的詢問。在英偉達內部，基層員工對董事局火速批准辭呈感到相當不滿，不少人堅信這位帶領公司走向巔峰的靈魂人物是遭到一場有預謀的逼宮。一名英偉達業務部門員工無奈表示：「我們覺得董事局根本是逼他辭職，我們完全無法理解，為甚麼董事局如此執意不肯給他第二次機會」。 面對員工的焦慮，英偉達臨時行政總裁克雷斯在全員大會上指出，員工最擔憂的兩件事分別是股價下跌，以及董事局拔除黃仁勳的決定。克雷斯宣布提前調薪以安撫軍心，卻對董事局的調查結果與決策過程三緘其口。一名英偉達員工感嘆說：「整艘船都快沉了，高層卻完全沒有打算透明公開事情的真相，這一切簡直就像個黑盒子。」