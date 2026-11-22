俄羅斯對烏克蘭發動「三連擊」攻擊，俄軍21日對烏克蘭總統澤連斯基的家鄉克里維里赫，發動連續攻擊，先以彈道導彈轟炸餐廳停車場，再出動噴射動力無人機攻擊，造成一名7歲男童及一名20歲救護員死亡，另有近60人受傷。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，克里維里赫（Kryvyi Rih）市長維爾庫爾（Oleksandr Vilkul）指出，攻擊發生在市中心一家熱門餐廳附近，當天恰逢烏克蘭兒童節，原本應該是守護兒童的日子，卻發生如此慘劇。
「附近沒有軍事設施」
當局公布的畫面顯示，街道滿是爆炸後的瓦礫，民眾原本試圖遠離現場，卻在聽見下一波攻擊聲響後，驚慌尋找掩護。傷者包括救援人員及警察，至少28人仍住院，其中包括一名3歲女童，5人住進深切治療部。
澤連斯基（Volodymyr Zelensky）怒轟，該處是一般平民生活區，附近根本沒有軍事設施：「附近沒有軍事設施，過去也從來沒有。」報道表示，俄軍此次攻擊發生在一連串外交會談之後，美國總統特朗普（Donald Trump）日前與國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在深圳會面，特朗普當時形容普京是「朋友」，對此澤連斯基稱：「對我們來說，他是殺人犯。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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