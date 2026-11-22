俄羅斯對烏克蘭發動「三連擊」攻擊，俄軍21日對烏克蘭總統澤連斯基的家鄉克里維里赫，發動連續攻擊，先以彈道導彈轟炸餐廳停車場，再出動噴射動力無人機攻擊，造成一名7歲男童及一名20歲救護員死亡，另有近60人受傷。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，克里維里赫（Kryvyi Rih）市長維爾庫爾（Oleksandr Vilkul）指出，攻擊發生在市中心一家熱門餐廳附近，當天恰逢烏克蘭兒童節，原本應該是守護兒童的日子，卻發生如此慘劇。