意大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）第三代傳人、意大利珠寶商暨企業家保羅寶格麗（Paolo Bulgari），驚傳21日在羅馬逝世，享壽89歲。家族發布聲明證實噩耗，並讚譽他是「我們這個時代最偉大的珠寶商」。

祖父1884年創立品牌

綜合外媒報道，保羅寶格麗1937年出生於羅馬，是品牌創辦人索蒂里奧寶格麗（Sotirio Bulgari）的孫子。祖父於1884年在羅馬創立珠寶事業，他則在1960年加入家族企業，跟隨父親學習，尤其擅長珍貴寶石鑑賞，在國際珠寶界享有盛名。

1984年，保羅接任公司董事長，與弟弟尼古拉及姪子攜手拓展海外市場，在他的領導下，寶格麗不再侷限於傳統珠寶，陸續跨足腕錶、香水、皮件及配件，憑藉鮮豔寶石、大膽黃金設計，以及融合古希臘、羅馬藝術的風格，成為意大利奢華精品代表。