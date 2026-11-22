意大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）第三代傳人、意大利珠寶商暨企業家保羅寶格麗（Paolo Bulgari），驚傳21日在羅馬逝世，享壽89歲。家族發布聲明證實噩耗，並讚譽他是「我們這個時代最偉大的珠寶商」。
祖父1884年創立品牌
綜合外媒報道，保羅寶格麗1937年出生於羅馬，是品牌創辦人索蒂里奧寶格麗（Sotirio Bulgari）的孫子。祖父於1884年在羅馬創立珠寶事業，他則在1960年加入家族企業，跟隨父親學習，尤其擅長珍貴寶石鑑賞，在國際珠寶界享有盛名。
1984年，保羅接任公司董事長，與弟弟尼古拉及姪子攜手拓展海外市場，在他的領導下，寶格麗不再侷限於傳統珠寶，陸續跨足腕錶、香水、皮件及配件，憑藉鮮豔寶石、大膽黃金設計，以及融合古希臘、羅馬藝術的風格，成為意大利奢華精品代表。
2011年出售予LVMH
荷里活巨星伊莉莎白泰萊（Elizabeth Taylor）也是寶格麗最知名的愛好者之一，她與品牌的深厚淵源，更讓寶格麗在國際間聲名大噪。寶格麗2011年迎來重大轉折，家族將控制性股權出售給法國精品巨頭LVMH，交易金額約37億歐元（約321.3億港元）。
保羅事後坦言，出售家族企業是個痛苦的決定，但考量員工責任，以及家族世代交替可能面臨的經營困難，最終仍決定交棒。保羅寶格麗身後留下兩段婚姻所生的6名子女，告別禮預定於23日在羅馬耶路撒冷聖十字聖殿舉行。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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