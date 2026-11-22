《紐約時報》20日驚爆，英偉達前行政總裁黃仁勳多年來疑似把公開羞辱、言語威脅當成管理工具，甚至曾斥罵員工「你媽怎麼沒墮胎，把你生下來」，還揚言要扯下部屬雙臂，再用雙臂將對方打死。

單靠金錢已經無法激勵

報道引述3名知情人士透露，黃仁勳曾向部屬表示，大家現在都已經非常有錢，單靠金錢已經無法激勵員工，若想讓大家付出更多，唯一的方法就是透過羞辱。報道披露，黃仁勳曾對一名主管辱罵：「你媽怎麼沒墮胎，把你生下來？」另曾對一名部屬揚言，要把對方雙臂扯下來，再用雙臂將他活活打死。他還曾對另一名員工稱：「我該打開你的頭蓋骨，在你的腦袋上撒尿。」