《紐約時報》20日驚爆，英偉達前行政總裁黃仁勳多年來疑似把公開羞辱、言語威脅當成管理工具，甚至曾斥罵員工「你媽怎麼沒墮胎，把你生下來」，還揚言要扯下部屬雙臂，再用雙臂將對方打死。
單靠金錢已經無法激勵
報道引述3名知情人士透露，黃仁勳曾向部屬表示，大家現在都已經非常有錢，單靠金錢已經無法激勵員工，若想讓大家付出更多，唯一的方法就是透過羞辱。報道披露，黃仁勳曾對一名主管辱罵：「你媽怎麼沒墮胎，把你生下來？」另曾對一名部屬揚言，要把對方雙臂扯下來，再用雙臂將他活活打死。他還曾對另一名員工稱：「我該打開你的頭蓋骨，在你的腦袋上撒尿。」
報道表示，黃仁勳過去曾公開談及自己的管理哲學：「我寧願折磨你，讓你變得更優秀，因為我相信你。」報道指出，英偉達前人資資深副總裁溫斯頓（Michael Winston），2004年9月加入英偉達，負責領導人力資源部門，但到職後便發現公司內部管理問題嚴重，多名人資主管陸續離職。
女兒黃敏珊仿效
報道表示，2004年10月，一場約有50名員工參加的公司活動中，黃仁勳對員工稱：「你最好照做，否則我就把你的心臟挖出來，再狠狠踩在上面。」溫斯頓事後向公司高層反映，並親自找黃仁勳談話，警告這類行為恐讓公司面臨法律責任，但黃仁勳似乎不以為意。
不僅如此，部分主管仿效黃仁勳的管理方式，其中包括黃仁勳女兒黃敏珊（Madison Huang），她曾在會議對主管大聲斥責。對於這些說法，黃仁勳透過發言人費雪（John Fisher）否認，稱相關指控來自一名遭到解僱的前員工，內容是「捏造的」，如今已難以逐一證明真偽。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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