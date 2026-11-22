日本迎來罕見11月「寒流」，各地今晨(22日)氣溫明顯下降，東京市中心最低溫僅攝氏4.9度，名古屋更是3.2度，大阪亦只有5.5度，同屬三市本季最低溫紀錄，東京同時創5年來同季最冷紀錄。全日本超過4成氣象觀測站測得零下低溫，氣象廳提醒民眾外出應做好防寒準備。
報道指，22日上午受到冬季型氣壓配置影響，冷空氣持續流入日本，加上部分地區天氣晴朗、風勢微弱，導致地表熱量在夜間快速散失，出現明顯的「輻射冷卻」現象，讓日本各地一早就冷得令人發抖。東京市中心於清晨4時19分測得最低溫4.9度，不僅是本季首次跌破5度，也是自2021年以來，11月再度出現低於5度的氣溫。
北海道零下12.6度 仙台跌至2.7度
至於日本北端的北海道，截至上午7時，札幌最低溫為零下1.8度，而仙台跌至2.7度，福岡8.2度，其中福岡追平本季最低溫紀錄。全日本超過4成自動氣象觀測站測得零度以下低溫，而全國最低溫出現在北海道富良野市麓鄉地區，測得零下12.6度，顯示日本多地已出現嚴寒天氣。22日日夜溫差頗大，東京清晨錄得4.9度，但日間最高溫預計約15度，名古屋及福岡約11度，大阪13度，仙台11度，札幌則只有4度。
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