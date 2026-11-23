美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）近日罕見談及20歲兒子拜倫．特朗普（Barron Trump）的感情生活，她透露自己嚴格叮嚀兒子，外面的世界「充滿危險」，不論交友及約會都必須小心。
梅拉尼婭近日在亞馬遜Prime Video全新紀錄片《梅拉尼婭：影集》（Melania: The Series），分享母子相處點滴。她坦言，自己會一直陪伴拜倫，並強調兒子永遠是她最優先照顧的人，還笑稱自己是個「非常酷的媽媽」。
不過，談到拜倫的感情生活時，梅拉尼婭坦言，自己經常提醒兒子外出約會必須保持警覺，「我總是說，外面的世界很危險。」她接著補充，自己也會告訴拜倫：「要小心。」
去年約會 清空特朗普大樓整層
梅拉尼婭與美國總統特朗普（Donald Trump）育有一子拜倫，而他雖然是美國總統之子，但長期以來行事低調，感情生活更是鮮少公開。不過，媒體曾踢爆2025年拜倫曾為了一次約會，直接清空紐約特朗普大樓整整一層樓。知情人士當時透露，此舉完全是基於安全考量。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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