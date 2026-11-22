如此狠毒的醫生……俄羅斯一名麻醉科醫生涉嫌誤判一名73歲老婦死亡，令她被送進停屍間，2小時後接獲工作人員通知，指老婦「死而復生」。為掩飾醫療疏忽，他趕到停屍間確認老婦仍有脈搏後，竟當場注射致命劑量的強力麻醉劑，將老婦置諸死地……

英國《太陽報》引述俄媒報道，案發於俄羅斯北部城市北德文斯克(Severodvinsk)。73歲婦人葉達基娜(Galina Edakina)，去年12月因急性血栓被送往市內一間醫院治療，住院期間情況惡化，並出現心臟驟停。當時負責搶救的29歲麻醉科兼ICU醫生吉爾(Oleg Gil)對她施行約30分鐘心肺復甦急救。調查人員事後指，當時儘管老婦心臟已恢復跳動，但吉爾並沒察覺，隨即宣告老婦死亡。