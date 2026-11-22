如此狠毒的醫生……俄羅斯一名麻醉科醫生涉嫌誤判一名73歲老婦死亡，令她被送進停屍間，2小時後接獲工作人員通知，指老婦「死而復生」。為掩飾醫療疏忽，他趕到停屍間確認老婦仍有脈搏後，竟當場注射致命劑量的強力麻醉劑，將老婦置諸死地……
英國《太陽報》引述俄媒報道，案發於俄羅斯北部城市北德文斯克(Severodvinsk)。73歲婦人葉達基娜(Galina Edakina)，去年12月因急性血栓被送往市內一間醫院治療，住院期間情況惡化，並出現心臟驟停。當時負責搶救的29歲麻醉科兼ICU醫生吉爾(Oleg Gil)對她施行約30分鐘心肺復甦急救。調查人員事後指，當時儘管老婦心臟已恢復跳動，但吉爾並沒察覺，隨即宣告老婦死亡。
老婦其後被送進停屍間，未料2小時後，工作人員便驚見屍袋內的她有生命跡象，嚇得趕緊召喚吉爾前去檢查。俄媒指，吉爾到停屍間替老婦檢查脈搏，發現她仍然活著，但他並沒履行醫生職責、立即救人，而是給老婦注射致命劑量的強力麻醉劑「Propofol」。
報道指，麻醉劑「Propofol」若在缺乏適當醫療維生設備的情況下使用，會導致病人呼吸停止，而案中婦人葉達基娜就在注射後隨即死在停屍間。
調查人員估計，吉爾替老婦注射致命劑量的強力麻醉劑，是為了掩飾自己誤判死亡的嚴重醫療疏失而殺人滅口。更離譜的是，在老婦死後的11個月裡，事件被「密冚」，沒人懷疑老婦死因，吉爾繼續任職該醫院並照常工作，更參加進階醫療專業資格認證。
報道指，案件直到近日才東窗事發，吉爾於本月18日遭到拘留。俄羅斯聯邦偵查委員會根據「謀殺明知處於無助狀態人士」罪名，對吉爾提出起訴。法院裁定羈押吉爾2個月以待進一 步調查。一旦罪名成立，最高刑罰為終身監禁。
辯護律師否認吉爾涉謀殺，堅稱他完全依照醫療守則行事，老婦本已病危，是在停屍間內「自然死亡」，注射藥物與其死亡之間並無因果關係。