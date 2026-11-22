美國華盛頓州長佛格森(Bob Ferguson)與工會組織齊聲譴責美國移民與海關執法局(ICE)事前未有通知，就在西雅圖機場空橋拘捕2名旅客。對此，佛格森批評ICE已徹底失控。 路透社報道，事發於周六(21日)上午8時左右，地點是西雅圖-塔科馬機場(Seattle-Tacoma airport)；當時，旅客正登上一架飛往洛杉磯的阿拉斯加航空班機。 ICE發表聲明指出，執法人員展開行動，拘捕簽證逾期居留的門多薩(Ricardo Larrondo Mendoza)。ICE另在社交媒體發文指，梅希亞(Sofia Hernandez Mejia)亦因簽證逾期被捕，期間她向執法人員潑灑熱咖啡，亦將被控襲擊聯邦探員罪。

民主黨籍華盛頓州州長佛格森周六在記者會上表示：「ICE已徹底失控，今天我們又有更多證據。」他指出，事件的影片在傳媒和社交媒體上流傳，內容「駭人」、且令人「產生恐懼」。他並指，已告訴阿拉斯加航空「必須呼籲ICE離開我們的機場」。同時，他也會向從西雅圖機場起飛的其他航空公司提出同樣要求。 阿拉斯加航空對ICE這次執法行動表示「關注」。聲明表示：「阿拉斯加航空並未事先收到執法行動的通知，我們正努力了解事件發生相關狀況。」

擔任美國勞工聯合會產業工會聯合會(AFL-CIO)華盛頓州勞工委員會主席的西姆斯(April Sims)表示，ICE這次拘捕行動就像「砸窗搶劫」，在航空敏感時期製造恐懼及混亂。 西姆斯在工會聲明中指出：「就在我們國家剛經歷大規模空中交通中斷、航班停飛數日後，聯邦探員選擇在極繁忙的機場，於一年極繁忙的旅行周執行這項行動。」上述工會包括代表機場空服及地勤人員的地方分會。 阿拉斯加航空表示，事發後不久，許多旅客已改搭其他航班，原定班機則於上午11時左右起飛。