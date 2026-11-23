沖繩首里城重建7年終完工 今日重新開放

日本沖繩地標首里城，2019年發生大火後歷經7年重建，終於迎來重要里程碑，其中正殿已完成復原，昨日行完工慶典，今天（11月23日）正式對外開放。 綜合日本傳媒報道，儀式在昨日下午1時在首里城「御庭」舉行，由沖繩傳統舞蹈揭開序幕，增添濃厚地方文化氣息。沖繩縣知事古謝玄太致詞時表示，從火災發生後的深刻失落，到如今終於迎來這個重要時刻，內心感到非常欣慰與喜悅，「正殿完成並不代表復興結束，周邊設施的整備工作今後仍會持續。」

古謝玄太承諾，縣政府將與日本中央政府、相關市町村及各機關合作，全力推動後續復興工作，讓沖繩的驕傲與文化傳承給下一代。首里城復原技術檢討委員會主席高良倉吉在典禮上致詞，如今首里城導入防火及防災措施，盼能避免歷史悲劇再次發生，「重新復活的首里城已經採取防火、防災對策。最重要的是，不能讓首里城再次消失，必須將它延續到未來。」

包括日本內閣官房長官木原稔、國土交通大臣井林辰憲、沖繩擔當大臣葉梨康弘出席儀式，今日舉辦另一場慶祝活動，並於中午12時起正式對開放予市民。 見證琉球王國歷史 首里城是沖繩縣的主要觀光景點，見證琉球王國的歷史，其中正殿曾經是琉球王國國王處理政事，以及舉辦儀式的場所。琉球王國存在了450年，直到1879年被日本兼併。2000年首里城跡被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章