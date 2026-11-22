日本福島縣上周五(20日)持續降雪，道路因積雪和塌樹而封閉，該縣的北鹽原村變成「孤島」與世隔絕，周六晚有逾1,000人被困，包括5間酒店約450名遊客。至周日，隨著道路積雪和塌樹清除，遊客陸續離開，而村內仍被困的514戶及948人也於晚上獲解困。

日本暴雪｜遊客：睡在車裡食便利店麭包

報道指，被困圍期間，北鹽原村和豬苗代町供電中斷，遊客在酒店的餐廳內靠微弱的燭光摸黑進餐。一對來自東京的夫婦說，上周四(19日)起宿於北鹽原村一間酒店，離開後被困路上又無法折返，被逼租用附近另一間酒店的停車位，宿於車內，並靠在便利店買的麵包和其他食物充飢。他們約有一天半時間與外界失聯。另一位男子上周五(20日)下午4時半抵達酒店，當時已停電，沒有暖氣，酒店派發了毛毯。他周六早上還能使用手機，但之後就無法與外界聯繫了。直到恢復供電後才重新可用。報道指，直到周日下午4時，豬苗代町逾1,200戶和北鹽原村860戶仍斷電，正在搶修。