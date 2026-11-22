美國總統特朗普上周訪問亞洲前，各界多次預期他有可能會與北韓最高領袖金正恩會面，但最終未有成事。特朗普日前稱，未來仍會繼續推動美朝首腦會談。美國《華爾街日報》披露，因「朝方提出華府無法接受的條件」，導致會面告吹。

特朗普在APEC峰會前曾多次公開表明希望與金正恩會面，但最終沒有成事。《華爾街日報》引述消息人士稱，美國與北韓原本曾商討安排特朗普趁今次亞洲之行與金正恩見面，並指美方自去年起已嘗試促成雙方會面。消息稱，特朗普曾致電接觸北韓，但平壤沒有回應；其後白宮官員把特朗普所寫的信，交予北韓駐聯合國代表團，冀對方轉交金正恩，但該信被一名北韓外交官，在聯合國一場會議期間退回至美方官員。