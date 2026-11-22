美國總統特朗普上周訪問亞洲前，各界多次預期他有可能會與北韓最高領袖金正恩會面，但最終未有成事。特朗普日前稱，未來仍會繼續推動美朝首腦會談。美國《華爾街日報》披露，因「朝方提出華府無法接受的條件」，導致會面告吹。
特朗普在APEC峰會前曾多次公開表明希望與金正恩會面，但最終沒有成事。《華爾街日報》引述消息人士稱，美國與北韓原本曾商討安排特朗普趁今次亞洲之行與金正恩見面，並指美方自去年起已嘗試促成雙方會面。消息稱，特朗普曾致電接觸北韓，但平壤沒有回應；其後白宮官員把特朗普所寫的信，交予北韓駐聯合國代表團，冀對方轉交金正恩，但該信被一名北韓外交官，在聯合國一場會議期間退回至美方官員。
特朗普及金正恩以往會晤︰
華府曾研究不同方案 爭取會談成事
報道又稱，為爭取會談成事，華府內部亦研究不同方案，包括正式宣布韓戰結束、設立美朝雙邊聯絡辦事處，又或是發表一份既不要求北韓放棄核武、亦不正式承認其擁核地位的聲明，以換取北韓限制核試及導彈試射。
特朗普上周在深圳出席亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議後，返國前接受美國全國廣播公司(NBC)電話採訪時，被問到未能與金正恩會面的情況。他說，雖然自己與金正恩保持良好關係，但「此次未能會面，我們總有一天會舉行這場會談」。
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