俄烏戰爭從2022年2月開打至今，最近俄方攻擊再度凌厲，烏克蘭則襲擊俄經濟設施反抗。雙方你來我往之際，戰火危及周邊。繼俄導彈和無人機上周五墜落波蘭境內後，與俄國接壤的芬蘭亦被捲入戰圈。一艘俄羅斯貨船上周六在芬蘭灣(Gulf of Finland)東部的國際水域受襲起火，之後漂進芬蘭水域內。芬蘭軍方稱，相信是烏克蘭無人機擊中該貨船，船員乘救生艇到另一艘俄船隻撤離，沒有人受傷，但火勢燒至周日凌晨仍未撲熄。
事發在當地時間周六早上8時50分(香港時間下午2時50分)，受襲俄貨船「斯巴達2號」(Sparta II)由俄本土駛往位於立陶宛與波蘭之間、於波羅的海地區的俄羅斯加里寧格勒州(Kaliningrad)，途經芬蘭灣再進入波羅的海。芬蘭接報後對芬蘭灣東部實施臨時空域和海域限制措施，以便展開拯救行動。據悉，俄直升機一度闖進芬蘭領空，相信是想拯救或追蹤貨船。加里寧格勒州長一度稱船員表示毋須撤離，但芬蘭指他們最後乘搭另一艘俄船隻撤離，並前往俄本土。斯巴達2號於2022年遭美國制裁，今年初則被烏克蘭制裁。
俄烏戰爭｜芬蘭總理：戰爭正蔓延到芬蘭鄰近地區
芬蘭總理奧爾波表示，戰爭正蔓延到芬蘭鄰近地區，並稱烏克蘭有權反擊侵略者。芬蘭防長海凱寧稱，邊境防衛隊負責調查今次事件，並知會了北約。烏克蘭未有回應是否其無人機擊中俄貨船。烏克蘭無人機本月初也曾在芬蘭灣攻擊一艘俄戰船。
俄烏戰爭｜俄導彈落入波蘭境內
波蘭上周五稱，當天稍早俄兩枚導彈和一架無人機墜落波蘭南部地區，無造成傷亡。當局指，其中一枚是巡航導彈。總理圖斯克認為事件非巧合，西方聯盟正在該區軍事演習。北約秘書長呂特譴責事件「嚴重侵犯波蘭領空」，並稱北約戰機曾緊急升空應對。他形容今次事件明顯「危險」，是俄持續攻打烏克蘭造成的後果。
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