俄烏戰爭從2022年2月開打至今，最近俄方攻擊再度凌厲，烏克蘭則襲擊俄經濟設施反抗。雙方你來我往之際，戰火危及周邊。繼俄導彈和無人機上周五墜落波蘭境內後，與俄國接壤的芬蘭亦被捲入戰圈。一艘俄羅斯貨船上周六在芬蘭灣(Gulf of Finland)東部的國際水域受襲起火，之後漂進芬蘭水域內。芬蘭軍方稱，相信是烏克蘭無人機擊中該貨船，船員乘救生艇到另一艘俄船隻撤離，沒有人受傷，但火勢燒至周日凌晨仍未撲熄。

事發在當地時間周六早上8時50分(香港時間下午2時50分)，受襲俄貨船「斯巴達2號」(Sparta II)由俄本土駛往位於立陶宛與波蘭之間、於波羅的海地區的俄羅斯加里寧格勒州(Kaliningrad)，途經芬蘭灣再進入波羅的海。芬蘭接報後對芬蘭灣東部實施臨時空域和海域限制措施，以便展開拯救行動。據悉，俄直升機一度闖進芬蘭領空，相信是想拯救或追蹤貨船。加里寧格勒州長一度稱船員表示毋須撤離，但芬蘭指他們最後乘搭另一艘俄船隻撤離，並前往俄本土。斯巴達2號於2022年遭美國制裁，今年初則被烏克蘭制裁。