巴西一名48歲男子遭妻子持刀襲擊，從X光片可見，重型軍刀刺穿男子頸部，刀刃從頸部側面穿入並從咀邊露出，下巴骨折，所幸奇蹟生還…… 英國《太陽報》等媒體報道，事發於巴西米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)城鎮馬查杜(Machado)，48歲男子奧利韋拉(Alessandro José de Oliveira)，於本月14日凌晨遭妻子持刀襲擊，傷勢嚴重，隨即被送院搶救，其45歲妻子涉嫌嚴重傷人被捕。 報道指，利刀從奧利韋拉頸部側面刺入，並從嘴邊穿出，導致下巴骨折；所幸刀刃並未傷及頸動脈，位置距離頸動脈僅約1厘米。奧利韋拉受襲重傷，隨即被送院搶救，X光片顯示，疑似軍刀插在他的頸部，十分嚇人。

手術相當棘手，外科醫生必須小心翼翼取出嵌入病人頸部的刀刃，過程中避免進一步造成損傷。參與手術的外傷外科醫生卡內羅(Rommel Carneiro)指出，病人奧利韋拉當時是命懸一線，「幸運的是，刀刃偏離最重要的血管差不多1厘米，沒有傷到頸動脈，我們及時控制出血，並完成手術」。

奧利韋拉其後在ICU留醫2天，並於19日出院，目前在家休養。醫生仍會持續觀察他的身體狀況，避免刀傷引發感染。 卡內羅近日在社交平台分享奧利韋拉的康復情況，形容對他而言這是「真正的重生」。另一方面，警方正調查案發經過、施襲動機等，表示受害人的妻子事發後已遭拘留，正接受警方調查。