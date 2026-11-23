印尼萬丹省上周六(21日)下午發生的糖果廠大火，暫時仍未確定死亡人數，但警方已從現場移走24個屍袋，另外仍有約30人失蹤，搜救行動持續。當局正調查起火原因。
印尼傳媒報道，事發當地21日下午，位於萬丹省一間生產印尼品牌糖果的工廠發生火警，其後火勢加劇，據報當時有數十名員工在廠內。搜救人員到場後救出其中4人，將他們送院治療，全部為輕傷，另有十多人自行逃離。有工廠女工拍攝逃生情況，片段可見工人慌忙跑向戶外，後方的工廠區濃煙直湧半空。三層高的廠房陷入火海，玻璃門窗破裂，有鐵欄燒至扭曲變形，不時更有碎片悼落。
當局採集DNA樣本協助鑒定遇難者身份
萬丹省政府周日(22日)通報指，火勢已受控，但因廠房內存放的生產原料容易導致火勢復燃，基於安全原因，調查人員會待火場完全冷卻後才會進入現場檢查。警方表示，計劃今日早上恢復搜救工作，但由於廠房部分結構存在坍塌風險，加上火勢仍未完全救熄，令搜救工作面臨困難。警方又指，遇難者遺骸已無法通過外觀辨認，正採集失蹤者家屬的DNA樣本，協助身份鑒定，預計需要兩至三周完成。
• Kebakaran Hebat Pabrik Permen di Cikande, 3 Orang Tewas dan 36 Karyawan Masih Hilang Kebakaran hebat melanda pabrik permen milik PT Fonusa Agung Mulia yang berada di kawasan Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Sabtu (21/11/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa dan puluhan karyawan dilaporkan belum ditemukan. Berdasarkan laporan terbaru Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banten pada Minggu (22/11), sebanyak tiga orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, 36 orang lainnya masih dilaporkan hilang dan tengah dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Kasubsie Operasi dan Siaga Kantor SAR Banten, Rizky Dwianto, membenarkan adanya korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. "Meninggal dunia 3 orang," kata Rizky dalam keterangannya, Minggu (22/11). Selain korban meninggal dan karyawan yang masih belum ditemukan, sebanyak 15 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara empat orang lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Dua korban luka dilaporkan menjalani perawatan di RS Hermina, sedangkan dua lainnya dirawat di Klinik Modern. Proses penanganan kebakaran dan pencarian korban masih berlangsung. Rizky mengungkapkan bahwa hingga Minggu, api masih terlihat menyala di sejumlah titik bangunan. Petugas pemadam kebakaran pun terus melakukan upaya pemadaman sekaligus pendinginan untuk memastikan kondisi lokasi lebih aman. Di tengah proses tersebut, personel Kantor SAR Banten bersama unsur gabungan melakukan penyisiran di sejumlah bagian bangunan yang dicurigai menjadi lokasi keberadaan korban. "Sementara itu, personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten melaksanakan penyisiran pada sejumlah bagian bangunan berdasarkan area atau site yang dicurigai terdapat korban," ujar Rizky. Sebelumnya, kebakaran yang melanda pabrik tersebut dilaporkan menyebabkan puluhan karyawan tidak dapat dihubungi. Kasi Humas Polres Serang, Ipda Novi Supriyanto, mengatakan pihak kepolisian menerima informasi mengenai 42 karyawan yang belum diketahui keberadaannya setelah kebakaran terjadi. "Ada 42 orang karyawan yang belum bisa dihubungi," kata Novi kepada wartawan, Sabtu (21/11). Polisi kemudian melakukan penelusuran untuk memastikan keberadaan para pekerja tersebut di tengah proses penanganan kebakaran. Informasi mengenai kemungkinan adanya karyawan yang terjebak juga disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang. Kepala Pusdalops BPBD Kabupaten Serang, Jhonny E Wangga, menyebut pihaknya menerima laporan awal mengenai adanya pekerja yang terjebak dan kemungkinan terdapat korban dalam peristiwa tersebut. "Pastinya masih menunggu konfirmasi resmi, tapi informasi awal, ada yang terjebak dan ada korban," ujarnya kepada wartawan, Sabtu. Hingga Minggu (22/11), tim gabungan masih melanjutkan proses pencarian terhadap 36 orang yang dilaporkan hilang. Sementara itu, upaya pemadaman, pendinginan, serta penyisiran di area pabrik terus dilakukan untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di dalam bangunan. Penyebab kebakaran dan kronologi lengkap munculnya api masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak berwenang.— CREEPY ROOM (@creepyroom) November 22, 2026