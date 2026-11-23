• Kebakaran Hebat Pabrik Permen di Cikande, 3 Orang Tewas dan 36 Karyawan Masih Hilang Kebakaran hebat melanda pabrik permen milik PT Fonusa Agung Mulia yang berada di kawasan Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Sabtu (21/11/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa dan puluhan karyawan dilaporkan belum ditemukan. Berdasarkan laporan terbaru Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banten pada Minggu (22/11), sebanyak tiga orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, 36 orang lainnya masih dilaporkan hilang dan tengah dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Kasubsie Operasi dan Siaga Kantor SAR Banten, Rizky Dwianto, membenarkan adanya korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. "Meninggal dunia 3 orang," kata Rizky dalam keterangannya, Minggu (22/11). Selain korban meninggal dan karyawan yang masih belum ditemukan, sebanyak 15 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara empat orang lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Dua korban luka dilaporkan menjalani perawatan di RS Hermina, sedangkan dua lainnya dirawat di Klinik Modern. Proses penanganan kebakaran dan pencarian korban masih berlangsung. Rizky mengungkapkan bahwa hingga Minggu, api masih terlihat menyala di sejumlah titik bangunan. Petugas pemadam kebakaran pun terus melakukan upaya pemadaman sekaligus pendinginan untuk memastikan kondisi lokasi lebih aman. Di tengah proses tersebut, personel Kantor SAR Banten bersama unsur gabungan melakukan penyisiran di sejumlah bagian bangunan yang dicurigai menjadi lokasi keberadaan korban. "Sementara itu, personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten melaksanakan penyisiran pada sejumlah bagian bangunan berdasarkan area atau site yang dicurigai terdapat korban," ujar Rizky. Sebelumnya, kebakaran yang melanda pabrik tersebut dilaporkan menyebabkan puluhan karyawan tidak dapat dihubungi. Kasi Humas Polres Serang, Ipda Novi Supriyanto, mengatakan pihak kepolisian menerima informasi mengenai 42 karyawan yang belum diketahui keberadaannya setelah kebakaran terjadi. "Ada 42 orang karyawan yang belum bisa dihubungi," kata Novi kepada wartawan, Sabtu (21/11). Polisi kemudian melakukan penelusuran untuk memastikan keberadaan para pekerja tersebut di tengah proses penanganan kebakaran. Informasi mengenai kemungkinan adanya karyawan yang terjebak juga disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang. Kepala Pusdalops BPBD Kabupaten Serang, Jhonny E Wangga, menyebut pihaknya menerima laporan awal mengenai adanya pekerja yang terjebak dan kemungkinan terdapat korban dalam peristiwa tersebut. "Pastinya masih menunggu konfirmasi resmi, tapi informasi awal, ada yang terjebak dan ada korban," ujarnya kepada wartawan, Sabtu. Hingga Minggu (22/11), tim gabungan masih melanjutkan proses pencarian terhadap 36 orang yang dilaporkan hilang. Sementara itu, upaya pemadaman, pendinginan, serta penyisiran di area pabrik terus dilakukan untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di dalam bangunan. Penyebab kebakaran dan kronologi lengkap munculnya api masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak berwenang.