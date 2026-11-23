達美航空(Delta Air Lines)載重與平衡自動化系統發生故障，改以人手操作，導致全美超過1,600架次航班延誤，連重要樞紐亞特蘭大機場也受到波及，系統到下午回復正常。
事發於當地星期日(22日)上午，航空資料分析公司睿思譽(Cirium)資料顯示，達美航空亞特蘭大樞紐機場的航班起飛延誤情況整個上午持續加劇，至上午約10時，達美航班已恢復準時從亞特蘭大起飛。根據《華爾街日報》取得的員工通知，達美航空表示，資訊技術團隊正設法排除影響追蹤飛機裝載資訊系統的一項「資料庫問題」。這些資訊用於計算包含乘客、燃油及行李在內的飛機最終總重量。
達美航空：故障並非受黑客攻擊所致
達美航空發聲明指，團隊要以人手操作的應變方式讓航班得以起飛，同時持續設法恢復自動化系統。故障導致22日近一半達美航班延誤超過15分鐘，受影響航班主要集中在亞特蘭大國際機場，公司將向受影響乘客重新安排行程或退款，並指今次故障並非黑客攻擊所致。聯邦航空總署(Federal Aviation Administration)在社交平台X表示，今次事件與聯邦航空總署的任何航管系統無關。
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