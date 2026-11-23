達美航空(Delta Air Lines)載重與平衡自動化系統發生故障，改以人手操作，導致全美超過1,600架次航班延誤，連重要樞紐亞特蘭大機場也受到波及，系統到下午回復正常。

事發於當地星期日(22日)上午，航空資料分析公司睿思譽(Cirium)資料顯示，達美航空亞特蘭大樞紐機場的航班起飛延誤情況整個上午持續加劇，至上午約10時，達美航班已恢復準時從亞特蘭大起飛。根據《華爾街日報》取得的員工通知，達美航空表示，資訊技術團隊正設法排除影響追蹤飛機裝載資訊系統的一項「資料庫問題」。這些資訊用於計算包含乘客、燃油及行李在內的飛機最終總重量。